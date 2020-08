Port du masque : Olivier Véran présente la règle "ABCD"

Olivier Véran était invité du journal télévisé de France 2 mercredi soir. A cette occasion, il a proposé un moyen mnémotechnique pour savoir quand porter le masque pour lutter efficacement contre la Covid-19. Le ministre a présenté "la règle ABCD", une méthode aisée pour se rappeler à quelles occasions le masque doit être porté et dans quelles conditions :

"A : quand on est À risques, B : quand on est dans un lieu Bondé, C : dans les endroits Clos et D : quand la Distance est impossible à gérer".

Cette méthode est également liée selon le ministre à la "règle des 3M" : "Mètre, Mains, Masques", énoncée par la Direction générale de la santé.

Le ministre de la Santé a aussi indiqué que le gouvernement n'obligera pas le port du masque au niveau national. Olivier Véran a précisé au journal de 20h de France 2, ce mercredi, qu'il n'y avait "pas forcément besoin d'obligation pour qu'on puisse se protéger".

Le port du masque est néanmoins de plus en plus imposé et généralisé dans les rues de plusieurs villes françaises afin d'éviter des cas trop importants de contaminations au coronavirus. Les élus locaux et les préfets ont la délicate mission de décider sur ce dossier de l'extension du port du masque dans les lieux publics.