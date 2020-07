Plan de relance : les vingt-sept pays de l'Union européenne obtiennent un accord historique

Après quatre jours et quatre nuits de discussions et de tensions, les vingt-sept ont pu finalement aboutir à un accord. Ils ont trouvé un compromis sur les modalités d'un plan de relance économique d'un montant de 750 milliards d'euros qui sera basé sur une dette commune, une grande première dans l'histoire de l'Union européenne. Ce plan de relance doit permettre de gérer l'impact de la crise déclenchée par l'épidémie de Covid-19.

"C'est un bon accord, un accord solide et, surtout, le bon accord pour l'Europe en ce moment", selon Charles Michel, le président du conseil européen.

Ursula von der Leyen, la présidente de la commission européenne s'est également félicitée suite à cet accord :

"Nous avons fait un pas historique dont nous pouvons tous être fiers, mais un autre pas nous attend. Avant tout, nous devons maintenant travailler avec le Parlement européen pour obtenir son assentiment, nous avons beaucoup de travail devant nous, mais c'est un grand pas en avant vers la reprise".

Le sommet a été marqué par des négociations entre les pays "frugaux" et le couple franco-allemand.

Emmanuel Macron a exprimé sa satisfaction à l'issue de ce sommet :

"On a réussi à changer une chose fondamentale à cette occasion, ensemble sur la base de notre initiative, qui est d'emprunter en commun et d'avoir des vrais mécanismes de transfert et de solidarité budgétaire qui n'existaient pas avant. Je crois que c'était cette bataille la plus importante, mais je veux souligner que cela n'a été possible que parce que nous avons accepté de financer cela".

Selon des informations d'Euronews, la France devrait toucher de 35 à 40 milliards d'euros de subventions. L'Italie et l'Espagne, futurs principaux bénéficiaires, toucheraient près de 60 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance.

Les "frugaux" n'ont pas obtenu de droit de veto mais une forme de contrôle des plans nationaux de relance par le Conseil européen à la majorité qualifiée et des rabais sur la contribution au budget européen qui a été voté : près de 1.074 milliards d'euros sur la période 2021-2027.

Selon des informations d'Euronews, le fonds de relance de l'UE de 750 milliards d'euros sera financé par un emprunt réalisé par la Commission européenne au nom du bloc, dans le cadre d'un dispositif totalement inédit. Le remboursement devra se faire d'ici 2058 au plus tard. Sur cette somme, 390 milliards d'euros seront redistribués aux Etats membres via des subventions, et 360 milliards via des prêts.

30% des dépenses seront également consacrées à la lutte contre le changement climatique. Le budget pluriannuel, comme le fonds de relance, devront "se conformer" à l'objectif de neutralité climatique de 2050 et aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 2030.

Cet accord doit permettre de protéger les économies européennes face aux ravages de la crise du coronavirus.