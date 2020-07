Retrouvez l'intégralité du discours de politique générale de Jean Castex

Le Premier ministre Jean Castex a prononcé son discours de politique générale ce mercredi 15 juillet à l'Assemblée nationale. Jean Castex a abordé de nombreux sujets lors de ce discours d'une heure.

Le Premier ministre estime que la préparation face à une reprise possible de l’épidémie du coronavirus "passe nécessairement par le développement du port du masque et une intensification de notre politique de dépistage. Ce que nous devons par-dessus tout éviter, c’est un retour à des formes strictes et larges de confinement, dont nous connaissons désormais le coût".

La lutte contre le chômage et la préservation de l’emploi seront "la priorité absolue du gouvernement pour les 18 prochains mois".

Jean Castex a précisé que "la première urgence" concernera les jeunes. Un plan jeunesse "sera discuté vendredi avec les partenaires sociaux". L’Etat va aider "avec un dispositif exceptionnel de réduction du coût du travail, à hauteur de 4 000 euros par an, pour les jeunes de moins de 25 ans, jusqu’à 1,6 Smic, dans toutes les entreprises et pour une durée d’au moins un an".

Le plan de relance va consacrer "plus de 20 milliards d’euros" à la rénovation thermique des bâtiments, à la réduction des émissions "des transports et de nos industries", à la production "d’une alimentation plus locale et durable et au soutien des "technologies vertes de demain comme les batteries, pour mieux recycler et moins gaspiller". Jean Castex a par ailleurs promis la mise en place d’un moratoire pour l’installation de nouveaux projets de centres commerciaux dans les zones périurbaines "pour lutter contre l’artificialisation des sols".

Le Premier ministre Jean Castex a affirmé croire "en la croissance écologique" mais "pas à la décroissance verte"

La rénovation urbaine sera menée dans 300 quartiers avant la fin de l'année 2021.

Jean Castex a aussi annoncé une revalorisation de 100 euros "de façon exceptionnelle" de l’allocation de rentrée scolaire. Et "le plan pauvreté lancé par le précédent gouvernement sera poursuivi et amplifié en fonction de l’évolution de la conjoncture".

"La solidarité nationale doit continuer à jouer à plein, pour éviter une crise sociale majeure et des drames humains, individuels, désastreux".

Le gouvernement a également l'intention de consacrer 40 milliards d’euros à la reconstruction de l’industrie, dans le cadre du plan de relance économique :

"Notre industrie s’est affaiblie. (…) Nous sommes aujourd’hui trop dépendants de nos partenaires extérieurs, et insuffisamment présents sur certains secteurs stratégiques".

Un plan d’investissement de six milliards d’euros dans le système de santé va s’ajouter aux 13 milliards d’euros de reprise de la dette hospitalière d’ores et déjà prévus par le gouvernement.

Le Premier ministre a également estimé qu'il était "nécessaire" de mettre en oeuvre la réforme des retraites universelle par points voulue par Emmanuel Macron, mais en la distinguant "très clairement de toute mesure financière, appelée parfois paramétrique".

"Un projet de loi contre les séparatismes" sera également présenté en Conseil des ministres à la rentrée.

A partir de 2021 "des juges de proximité" seront également créés. Leur mission sera de réprimer "les incivilités du quotidien" :

"Dans beaucoup de territoires, la petite délinquance, les petites incivilités, le tag, l’insulte, le petit trafic (…) se sont développés au point de gâcher la vie quotidienne des gens. Ils se sont développés car, faute de réponse judiciaire, une forme d’impunité s’est installée".

Le Premier ministre va recevoir les partenaires sociaux ce vendredi. De nombreux dossiers seront au coeur des discussions avec notamment la crise économique, l'emploi et la réforme des retraites.