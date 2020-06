Vaccin contre le coronavirus : plus de 6 milliards d'euros collectés

Lors d'un sommet virtuel organisé par Global Citizen et la Commission européenne, réunissant de nombreux chefs d'Etats et des personnalités du monde entier, 6 milliards d'euros de dons ont été collectés pour la recherche et pour venir en aide aux personnes affectées par la pandémie.

L'événement comprenait un concert virtuel, animé par l'acteur Dwayne Johnson avec des prestations de stars tels que Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Coldplay ou Chloe x Halle. D'après la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, 40 gouvernements ont aidé aux préparatifs, et sur les 6,15 milliards d'euros collectés, 4,9 milliards ont été apportés par la Banque européenne d'investissement. « Nous devons investir dans la production de vaccins à une vitesse et à une échelle sans précédent, et une tâche de cette ampleur ne peut se faire que si le monde est uni, a déclaré la présidente de la Commission. Nous avons besoin que nos meilleurs scientifiques travaillent ensemble, que nos organisations de santé mondiales unissent leurs forces et que les gouvernements, les entreprises et les philanthropes interviennent et fournissent des fonds. Des dizaines de milliards sont nécessaires ».a affirmé la présidente de la Commission européenne.

Les organisateurs ont déclaré que ce sommet n'était pas seulement une collecte de fonds, mais qu'il visait aussi à attirer l'attention sur l'impact disproportionné que la pandémie de coronavirus a eu sur les communautés marginalisées. « Tout en luttant contre ce virus, nous devons également prendre soin des personnes les plus vulnérables et relever les défis auxquels elles sont confrontées en ce moment », a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Le président français Emmanuel Macron a estimé qu'une action commune était nécessaire pour vaincre le virus. « Mobilisons-nous, refusons une approche "chacun pour soi", continuons à avancer ensemble. La France et l'Europe prennent leurs responsabilités aujourd'hui et le feront demain », a déclaré M. Macron. Dans le monde, près de 10 millions de personnes ont été déclarées infectées par le virus et près d'un demi-million en sont mortes, selon un décompte de l'université Johns Hopkins. Selon les experts, ces chiffres sous-estiment sérieusement le véritable bilan de la pandémie, en raison du nombre limité de tests et de l'absence de cas bénins.

Une douzaine de vaccins potentiels COVID-19 en sont aux premiers stades des tests. Si certains pourraient passer à la phase finale des tests dans le courant de l'année si tout va bien, il est peu probable qu'un seul soit homologué avant le début de l'année prochaine au plus tôt.