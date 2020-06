"Face à l’Info" : retrouvez l’intégralité du débat entre Eric Zemmour et Bernard-Henri Lévy

CNews diffusait ce vendredi 26 juin un débat entre Eric Zemmour et Bernard-Henri Lévy, dans le cadre de l’émission "Face à l’Info", présentée par Christine Kelly.

Bernard-Henri Lévy vient de publier "Ce virus qui rend fou" aux éditions Grasset.

De très nombreux sujets ont été abordés dans le cadre de ce débat entre Eric Zemmour et Bernard-Henri Lévy : la crise sanitaire et économique du coronavirus, la réaction de nos démocraties face à la pandémie, comment analyser l’arrivée de ce nouvel anti-racisme venu des campus américains ainsi que la situation en Libye après les récentes tensions entre la France et la Turquie.

Un débat avait également été organisé sur CNews le mois dernier entre Eric Zemmour et Michel Onfray.