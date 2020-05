Phase 2 du déconfinement : retrouvez l’intégralité de la conférence de presse d’Edouard Philippe

Le Premier ministre Edouard Philippe et les ministres de la Santé Olivier Véran et de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer ont présenté ce jeudi 28 mai, dans le cadre d’une conférence de presse, les différentes mesures et l’ensemble des nouveaux aménagements qui entreront en vigueur dans le cadre de la mise en place de la phase 2 du déconfinement, à partir du 2 juin.

Selon Edouard Philippe, "la liberté va redevenir la règle, l'interdit, l'exception". Le Premier ministre a notamment annoncé la suppression de la limite des 100 kilomètres de distance à respecter sur l’ensemble du territoire et la réouverture des écoles, des cafés et des restaurants.

Cet acte 2 du déconfinement va se dérouler entre le 2 au 21 juin. Edouard Phillippe a indiqué que "les résultats sont bons sur le plan sanitaire" dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, tout en prévenant contre le risque de la "désinvolture".

Les départements d’Ile-de-France, de Guyane et de Mayotte ont été placés en catégorie "orange". Le déconfinement y sera "un peu plus prudent que dans le reste du territoire" parce que "le virus y circule un peu plus qu’ailleurs".

Lors de son discours, Edouard Philippe a "invité" tous les Français à utiliser l’application pour smartphone StopCovid. Cet outil de traçage numérique pour identifier les cas contacts et les contaminations au Covid-19 sera lancé ce week-end.

Tous les collèges et écoles seront ouverts en juin, alors que les lycées vont rouvrir dans les seules zones classées vertes, selon des précisions du ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer. Pour le bac français, l’oral sera remplacé par un contrôle continu.

Les cafés, bars et restaurants rouvriront dans les départements "verts" dès le 2 juin. En revanche, seules les terrasses de ces établissements rouvriront dans les "zones oranges".

Les musées et les monuments seront rouverts "à travers le territoire" à partir du 2 juin et le port du masque y sera obligatoire. "Dans les zones vertes, les salles de spectacle et les théâtres vont ouvrir à compter du 2 juin", a précisé Edouard Philippe, en précisant que le port du masque sera obligatoire et que "les règles de distanciation physique devront y être respectées".

Les cinémas devront eux attendre le 22 juin pour pouvoir rouvrir.

Les piscines, salles de sports et gymnases vont pouvoir enfin rouvrir leurs portes dès le 2 juin en zone verte, et le 22 juin dans les zones orange. Les sports de contact et collectifs restent en revanche interdits.

Les rassemblements dans l’espace public doivent toujours être limités à 10 personnes jusqu’au 21 juin dans l’espace public.

"Les événements culturels et sportifs resteront donc suspendus", et les "discothèques, salles de jeux, stades, hippodromes resteront fermés au public jusqu’au 21 juin".

Les campings pourront rouvrir le 2 juin "dans tous les départements, à l’exception des établissements" situés "dans les départements en zone orange", qui rouvriront le 22 juin, selon Edouard Philippe.

Les colonies de vacances vont également pouvoir rouvrir dans "tous les départements" à partir du 22 juin.

Pour les déplacements, la France est "favorable" à la réouverture des frontières intérieures de l’Europe à compter du 15 juin, sans quatorzaine pour les voyageurs.