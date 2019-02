Gérard Darmon dans ONPC : "ce n'est pas parce qu'on est acteur qu'on a un avis sur tout"

Gérard Darmon était ce samedi 23 février invité dans On n'est pas couché, sur France 2. Laurent Ruquier le recevait pour présenter son dernier ouvrage, "Le dictionnaire de ma vie", aux éditions Kero.

Quelques jours après une grande mobilisation contre l'antisémitisme, l'acteur a voulu mettre les choses au clair : "J'essaie de refuser un maximum de m'exprimer sur tout : ce n'est pas parce qu'on est acteur qu'on a un avis sur tout, or on nous demande notre avis sur tout", a-t-il regretté. "Je ne suis pas de ceux qui ont envie de m'exprimer partout, tout le temps, sur tous les sujets. Je veux bien parler de mon métier, c'est sans doute le sujet sur lequel je dis le moins de conneries", a-t-il ajouté. " Quand on parle de l'antisémitisme, il y a des gens qui intellectuellement ont des dossiers, vous emmènent beaucoup plus loin, dissèquent beaucoup plus que je ne le fais. Au résultat, c'est la même chose, ça ne hange pas : il y a toujorus de l'antisémitisme."

Il a néamoins confié son ressenti sur la montée des actes antisémites en France. "Cela me laisse sans voix. Lorsque l'on va scier les arbres plantés pour Ilan Halimi... Comment commenter cela ? Ce sont des actes barbares (...) de crétins qui n'ont rien dans la tête. Faire des croix gammées sur le visage de Simone Weil ? C'est une honte". Pour lui, l'antisémitisme est "une espèce de mal qu'on arrive pas à éradiquer".