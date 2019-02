"Je ne compte pas m'excuser d'être qui je suis", prévient Bellamy

François-Xavier Bellamy est normalien, adjoint au maire de Versailles (Yvelines) et catholique. Pour autant, il ne goûte que très peu le portrait que lui fait la presse, depuis sa désignation en tant que tête de liste des Républicains pour les européennes. Il l'a fait savoir sur le plateau de LCI, dont il était l'invité ce mercredi 30 janvier.

"Le christianisme dit la vérité"

Nommé tête de liste pour les européennes de mai prochain, François-Xavier Bellamy comprend que l'on puisse être surpris de cette décision. "Je comprends que tout le monde n'ait pas été immédiatement convaincu", reconnaît-il. Et d'ajouter : "Je vais devoir faire mes preuves pour convaincre, mais je ne compte pas m'excuser d'être qui je suis". Le ton est donné. Car le docteur en philosophie et ses positions sur le Mariage pour tous, la PMA et le catholicisme dérangent.

"Entre progressistes et populistes, ce n'est plus un débat, c'est un combat. La question n'est pas d'être pro ou anti-européen, mais plutôt : quelle Europe? Je crois à une Europe qui fasse la preuve de son efficacité pour nous permettre de maîtriser notre destin." #LaMatinaleLCI pic.twitter.com/lPL0uB1Tai — Fx Bellamy (@fxbellamy) 30 janvier 2019

"Il n’y a qu’une seule bonne raison de croire au Christ, et cette seule raison c’est la certitude que le christianisme dit la vérité", avait-il déclaré le 12 octobre 2014 lors d'un colloque organisé par un institut catholique traditionnaliste. Un avant auparavant, en 2013, sa petite phrase sur "la réalité naturelle de l'engendrement" avait également suscité la polémique.

"La politique se meurt de ces caricatures stupides"

Depuis, les années ont passé. Et si François-Xavier Bellamy dit assumer ses propos et en être toujours convaincu, il estime que les questions qui lui sont posées sur sa personnalité ne sont pas celles qui devraient faire le débat public actuel. Il appelle à prendre de la hauteur. Aussi, quand on lui évoque les dires de Jean-Christophe Lagarde (UDI), selon qui la liste LR a été confiée à "l'extrême droite", François-Xavier Bellamy se dit choqué. "Je ne compte pas passer cette campagne à me justifier de positions que j'ai pu prendre. La politique se meurt de ces caricatures stupides. Je vous le dis : je passerai moins de temps à répondre à ces attaques qu'à faire des propositions concrètes", explique-t-il.

"M. #Salvini répond à une crise que les Italiens subissent du fait d'un manque de solidarité de l'Europe. Nous n'avons rien à gagner dans la stratégie de la tension installée par E. Macron et lui. Nous devons travailler ensemble pour résoudre la crise migratoire." #LaMatinaleLCI pic.twitter.com/42aLqg839P — Fx Bellamy (@fxbellamy) 30 janvier 2019

"Hier, Yannick Jadot (EELV) a dit que j'étais un national-populiste. Est-ce qu'on se rend compte du désespoir dans lequel on plonge les Français quand au lieu de parler ensemble intelligemment, y compris de nos désaccords, on se contente de jeter les uns aux autres des anathèmes qui n'ont aucun sens ?", s'émeut-il, espérant "relever un peu le niveau de la vie politique française".