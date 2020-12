Procès des « écoutes » : le tribunal va diffuser des extraits de conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog

Le tribunal correctionnel de Paris a accepté la diffusion de cinq extraits de conversations entre Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy, sur sa ligne téléphonique prise au nom de Paul Bismuth, selon des informations de BFMTV. La cour a accédé à la demande du Parquet National Financier qui estime que ces écoutes « manifestent un moment important dans ces rapports », entre Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert, jugés pour « corruption active ».

La présidente du tribunal correctionnel a précisé que des extraits des conversations du 1er, 5, 23, 25 et 26 février 2014 entre Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy allaient être diffusées, à la condition que cela soit « possible techniquement ».

La cour a prévenu que si, pour une raison technique, il n'était pas possible de présenter les conversations, sans dévoiler d'autres propos tenus lors de ces appels, elle ferait une lecture des retranscriptions de ces écoutes.

Le ministère public a renouvelé cette demande assurant que ces extraits sont la preuve du moment « où se noue le pacte de corruption ».

Les avocats de la défense se sont opposés fermement à cette demande. La diffusion de ces écoutes représente un « problème d'opportunité, un problème juridique et de respect de l'égalité des armes », a fait valoir Me Hervé Témime, l'avocat de Thierry Herzog.

L’avocate de Nicolas Sarkozy, Maître Laffont, estime également que ces écoutes « sélectionnées » sont des « extraits d'extraits » :

« Le parquet national financier est fébrile. [ …] Que cherche-t-on à faire? Un peu de sensationnalisme ».

Nicolas Sarkozy va présenter sa vérité ce lundi dans le cadre du procès.