© DAMIEN MEYER / AFP © DAMIEN MEYER / AFP © DAMIEN MEYER / AFP

«Tester, tracer, isoler» Covid-19 : des députés de la majorité réclament une quarantaine obligatoire avec la mise en place d’amendes de 10.000 euros Avec Atlantico Rédaction Afin de poursuivre l’efficacité de la lutte contre le coronavirus, des députés de la majorité souhaiteraient forcer les Français testés positifs ou cas contact à respecter encore plus strictement leur quarantaine. Des contrôles plus forts et de lourdes amendes pourraient être envisagés.

Afin de poursuivre l’efficacité de la lutte contre le coronavirus, des députés de la majorité souhaiteraient forcer les Français testés positifs ou cas contact à respecter encore plus strictement leur quarantaine. Des contrôles plus forts et de lourdes amendes pourraient être envisagés.