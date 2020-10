Covid-19 : Emmanuel Macron annonce l’instauration d’un reconfinement national dès vendredi

Emmanuel Macron s’est exprimé ce mercredi 28 octobre à 20h pour annoncer de nouvelles mesures de restrictions face à la pandémie de Covid-19. Il a fait le point sur l’état de la situation sanitaire :

«La dernière fois que je me suis adressé à vous, j'avais fixé un délai d'une dizaine de jours pour juger l'efficacité des choix faits. Nous y sommes. La lucidité commande d'admettre que cela ne suffit pas. Le virus circule à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipé. Le nombre de contaminations a doublé en moins de deux semaines. A la différence de la première vague, l'ensemble des régions se trouvent aujourd'hui au seuil d'alerte. Dans de nombreux endroits, nous avons commencé à déprogrammer des opérations du cœur ou du cancer, parfois déjà décalées au printemps».

Le président de la République affirme qu'il faut «aller plus loin» pour stopper le virus. Il a confirmé qu’un confinement national allait être instauré à partir de vendredi :

«J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'Outre-mer. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les Ehpad et maisons de retraite pourront être visitées».

Comme au printemps, il sera possible de se déplacer pour travailler, aller à un rendez-vous médical, porter assistance, faire ses courses ou prendre l'air. Les réunions privées seront exclues, les rassemblements publics interdits. Des attestations seront à nouveau nécéssaires.

Les établissements recevant du public seront fermés (les bars, les restaurants et les commerces notamment). Une prise en charge jusqu'à 10.000 euros par mois sera octroyée aux entreprises fermées administrativement. Le chômage partiel est reconduit pour les salariés et les employeurs.

Le chef de l’Etat a rappelé les objectifs et la réalité sanitaire :

«Quels sont nos objectifs ? C'est de protéger les plus âgées, les plus fragiles. L'âge est un facteur prépondérant, 85% des personnes décédées ont plus de 70 ans. Notre objectif est aussi de protéger les jeunes, 35% des personnes en réanimation ont moins de 65 ans. Nous devons aussi protéger nos soignants, nous leur devons de prendre toutes les précautions pour limiter la propagation du virus. Il faut également protéger les plus modestes, qui sont les plus touchées par le virus sur le plan sanitaire mais ce sont aussi les plus touchés par les conséquences économiques du virus. Il faut également protéger l'économie. C’est un juste équilibre qu'il nous faut sans cesse rechercher. En gardant en tête que rien n'est plus important que la vie humaine […] Contracter ce virus n’est jamais anodin.».

Emmanuel Macron a dévoilé les perspectives alarmantes pour le mois de novembre :

«Quoi que nous fassions, 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre. Nous nous organisons pour y faire face».

Les mesures décidées par le gouvernement entreront en application dans la nuit de jeudi à vendredi, «jusqu'au 1er décembre au moins». Un débat et un vote seront organisés ce jeudi au Parlement. Emmanuel Macron va participer à un conseil européen pour coordonner les réponses sanitaires des différents pays de l'Union européenne.

La situation sera réévaluée tous les quinze jours :

«Nous évaluerons tous les quinze jours si nous pouvons alléger les contraintes. Tenons-le avec rigueur pendant quinze jours. Si nous maîtrisons mieux la situation dans quinze jours, nous pourrons rouvrir certains commerces. Nous verrons si nous pourrons espérer cultiver ce moment si précieux des fêtes de fin d'année. Notre objectif est de passer de 40.000 à 5.000 contaminations par jour».

Des tests seront effectués aux frontières.

Les visites dans les Ehpad et les maisons de retraite seront autorisées en respectant des règles. Les cimetières resteront ouverts.

Pour les entreprises, «le télétravail sera généralisé partout où cela est possible. L'activité va se poursuivre plus activement dans certains secteurs d'activité comme les guichets, le BTP... Le gouvernement accompagnera les très petites entreprises qui vont entamer une transition numérique».

Emmanuel Macron a précisé la nouvelle réalité pour le système éducatif :

«Certaines règles vont évoluer. Nos enfants ne sauraient être privés de contacts avec le système scolaire. Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés».

Les universités vont fermer et les cours se feront en ligne.

Le président de la République s’est confié sur l’évolution de la pandémie :

«Nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie, par un virus qui semble gagner en force à mesure que les températures baissent. Nous sommes tous en Europe, surpris par l'évolution du virus. Certains pays ont pris plus tôt des mesures plus dures, mais nous en sommes tous au même point. La deuxième vague sera sans doute plus meurtrière que la première ».

Le chef de l’Etat n’a plus utilisé le terme « isoler » lors de son allocution en ce mercredi 28 octobre. La stratégie du chef de l’Etat « tester, tracer, isoler » a donc évolué. Lors de son discours de mercredi, Emmanuel Macron a employé les mots suivants : « tester, alerter, protéger ».

Le président a indiqué que la France disposait actuellement de 6.000 lits de réanimation. L’objectif est d’atteindre les 10.000 lits dans les prochains mois.

La stratégie de l'immunité collective ne sera pas appliquée en France. Elle aurait pu entraîner 400.000 morts, selon Emmanuel Macron.

Le reconfinement débutera donc vendredi et jusqu’au 1er décembre. Une tolérance pour ce week-end permettra aux Français de revenir de vacances.

Le président de la République appelle les Français à rester unis :

«Nous avons tous été surpris par l'accélération de l'épidémie. Tous. Nous devons rester unis et solidaires et ne pas céder au poison de la division. Cette période est difficile mais elle est un révélateur de ce que nous sommes, des femmes et des hommes qui sont liés ensemble. […] J'ai confiance en nous, en vous, en notre capacité à surmonter cette épreuve. Nous devons tenir chacun à notre place dans la transparence, le débat, dans la détermination d'appliquer les règles que nous nous fixons. Nous sommes une nation unie et solidaire et c'est à cette condition que nous y arriverons. Nous sommes la France. Je compte sur vous. Nous y arriverons tous ensemble».

Emmanuel Macron a lancé un appel à la « responsabilité de chacun» :

«Restez au maximum chez vous. Respectez les règles. La réussite dépend du civisme de chacune et chacun d'entre nous. Chaque heure compte».

Emmanuel Macron souhaite donner un « coup de frein brutal aux contaminations » à travers ces nouvelles mesures face à la deuxième vague plus dure et plus meurtrière que la première.

Le chef de l’Etat souhaite à travers ces nouvelles mesures protéger les plus fragiles, les plus jeunes, les plus modestes, les soignants et l’économie.

Les membres du gouvernement vont préciser les contours des nouvelles mesures lors d’une conférence de presse ce jeudi. Beaucoup de questions se posent pour certaines professions et pour les fêtes de fin d’année avec la période de Noël.