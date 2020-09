EDF fait des économies : fini les voyages SNCF en 1ère classe

EDF veut économiser 500 millions d'euros entre 2019 et 2022. Parmi les mesures annoncées, il y en a une qui fait particulièrement polémique selon les Echos : la suppression des voyages SNCF en 1ère classe...

"Le comité exécutif a décidé de ne plus autoriser les voyages en première classe pour les déplacements professionnels. Or, cette décision va à l'encontre d'un accord de la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières ", explique Hervé Desbrosses, délégué syndical central CFE-CGC chez EDF cité par Les Echos. L'accord de branche en question date de... 1956 reconnaît ce syndicaliste.

La CFE-CGC n'est pas la seule à brandir l'étendard de la révolte :« Ce sont des économies de bouts de chandelle » selon Philippe Page Le Merour (CGT), le secrétaire du comité social et économique central d'EDF SA.

EDF veut aussi faire des économies sur la masse salariale mais cela ne passe pas non plus « La mise en oeuvre d'un plan est à l'étude pour inciter au départ à la retraite des salariés qui bénéficient de l'ouverture de leurs droits mais qui restent dans l'entreprise. Ce plan viserait en particulier les cadres supérieurs. Une telle mesure discriminatoire n'est pas acceptable », ajoute le même Hervé Desbrosses.

Autre source d'économies explorée par EDF : les achats informatiques et télécoms plus les projets informatiques, lorsque cela est possible.