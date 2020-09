Attentat de la rue des Rosiers : arrestation d'un suspect en Norvège

La police norvégienne a annoncé ce mercredi 9 septembre l'arrestation d'un homme soupçonné d'être l'un des auteurs de l'attentat de la rue des Rosiers. Six personnes avaient été tuées et vingt-deux blessées en 1982 à Paris.

La police antiterroriste norvégienne (PST) n'a pas encore fourni l'identité du suspect. Elle a indiqué avoir procédé à une arrestation ce mercredi, en lien avec cette affaire.

"Nous pouvons confirmer que PST a arrêté un homme à Skien aujourd'hui (...) sur un mandat d'arrêt européen émis par les autorités françaises. Une demande d'extradition a été émise par les autorités françaises, elle va être examinée soigneusement pour voir si les conditions sont réunies", selon une porte-parole de PST, Annett Aamodt, à l'AFP.

La France exige depuis plusieurs années l'extradition de Walid Abdulrahman Abou Zayed, établi en Norvège depuis 1991. Il a nié toute implication dans l'attaque attribuée au groupe palestinien Fatah-Conseil révolutionnaire (Fatah-CR) d'"Abou Nidal".

Le suspect en question doit être présenté jeudi à la justice norvégienne en vue de son placement en détention provisoire.

Les juges d'instruction français en charge du dossier ont émis quatre mandats d'arrêt, un visant Walid Abdulrahman Abou Zayed, deux visant des personnes en Jordanie, et un quatrième visant un suspect réputé être en Cisjordanie.

Le 9 août 1982, un commando avait lancé une grenade dans un restaurant juif connu du Marais, le Jo Goldenberg, rue des Rosiers. Les hommes étaient ensuite entrés dans le restaurant où une trentaine de personnes déjeunaient, et avaient ouvert le feu avant de remonter la rue et de tirer sur des passants.

Cet attentat ayant fait six morts et vingt-deux blessés, a été attribué plus tard au groupe palestinien Abou Nidal, dissident de l'organisation de libération de la Palestine (OLP).