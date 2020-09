Affaire des passeports : le parquet demande un procès contre Alexandre Benalla, pour "faux" et "usage de faux"

Nouveau rebondissement dans l'affaire des passeports d'Alexandre Benalla. La justice veut comprendre comment Alexandre Benalla a pu continuer à utiliser des passeports diplomatiques après avoir été limogé par l'Elysée.

Le parquet de Paris a annoncé, ce vendredi 4 septembre, demander le renvoi de l'ancien chargé de mission devant le tribunal correctionnel pour des faits "d'usage public et sans droit" de deux passeports diplomatiques, et pour des faits "de faux administratif et usage de faux" pour l'utilisation d'un passeport de service.

Le parquet requiert également le maintien sous contrôle judiciaire d'Alexandre Benalla, qui a déjà mis en examen dans cette affaire.

Le juge d'instruction chargé du dossier devra dorénavant décider de le renvoyer ou non devant le tribunal correctionnel.

Le parquet avait ouvert une enquête pour "des soupçons d'utilisation indue" de deux passeports et "d'obtention frauduleuse d'un passeport de service" en décembre 2018, puis avait ouvert une information judiciaire en janvier 2019 "des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux document administratif, obtention indue d'un document administratif et usage public et sans droit de documents justifiant d'une qualité professionnelle".