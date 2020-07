Le Ségur de la santé a été prolongé en l’absence d’un accord

Faute d’un accord avec les syndicats, le gouvernement a donc décidé de prolonger le Ségur de la santé ce vendredi alors qu’une enveloppe de 7 milliards d’euros est désormais sur la table afin de revaloriser les salaires des soignants. Cette somme s’ajoute aux 13 milliards d’euros de reprise de dette des hôpitaux, prévue avant la crise.

Ce report de quelques jours - décidé avant la démission du gouvernement - ne remettrait pas en cause le calendrier initial de l’exécutif.

Selon un porte-parole du ministère de la Santé, auprès de la rédaction de LCI, des mesures pour l’hôpital et les soignants doivent être annoncées "avant la mi-juillet".

Emmanuel Macron avait promis durant l’épidémie de coronavirus un "plan massif" pour la sortie de crise.

Jeudi, le ministre de la Santé Olivier Véran avait estimé que l’effort financier du gouvernement était "considérable" :

"C’est 40 fois plus que les revalorisations annuelles des salaires à l’hôpital opérées par le précédent gouvernement. Bien sûr, on vient de loin. C’est pour ça que cet effort est colossal : c’est le plus gros effort jamais réalisé pour le secteur de la santé".

Les syndicats n’étaient pas disposés à signer un accord. La situation pourrait évoluer si un socle de revalorisation à 250 euros net était acté, selon une source syndicale.

L’arrivée à Matignon de Jean Castex, ancien cadre du ministère de la Santé qui connaît très bien toutes les questions soulevées par le "Ségur", et de Nicolas Revel, qui dirigeait la Cnam depuis 2014, pourrait permettre de trouver un accord.