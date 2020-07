Le nouveau Premier ministre, Jean Castex, effectue son premier déplacement sur le site de production de X-Fab

A peine nommé, Jean Castex effectue donc son premier déplacement ce samedi 4 juillet. Le nouveau Premier ministre a décidé de se rendre sur le site de recherche et de production de semi-conducteurs du groupe X-Fab France, à Corbeil-Essonnes. Jean Castex visite notamment la chaîne de production.

La société se présente comme un des leaders mondiaux des semi-conducteurs, spécialisée "dans les technologies des semi-conducteurs à signaux analogiques/mixtes". Ses clients sont principalement issus du secteur automobile, de l'industrie, de la médecine et de la communication mobile. L'entreprise avait racheté fin 2016 le fabricant français de semi-conducteurs en difficulté Altis Semiconductor.

X-FAB, cotée sur Euronext à Paris, détient au total six sites de production, en Allemagne, en France, en Malaisie ainsi qu'aux Etats-Unis. Sa capacité de production est chiffrée à 94.000 plaquettes de silicium par mois.

Le Premier ministre prendra la parole et s’exprimera devant la presse à l’issue de cette visite.

Jean Castex est également mobilisé pour former "le plus vite possible", si possible avant lundi, un nouveau gouvernement pour mener la "nouvelle étape" du quinquennat d'Emmanuel Macron.

Jean Castex a accordé à TF1 ce vendredi 3 juillet, sa première interview télévisée en tant que Premier ministre.

"Je suis ici pour chercher des résultats (...), faire face à la crise économique qui s'annonce et (...) en sortir plus forts et plus solidaires".

Jean Castex va également prononcer un discours de politique générale "en milieu de semaine prochaine".

Tous les parlementaires de la majorité seront convoqués par Jean Castex ce lundi à Matignon dans le cadre du remaniement, selon des informations de Franceinfo.