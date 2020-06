Castaner et les syndicats de police : le ministre de l’intérieur assume « bousculer les choses »

Pour protester contre l’annonce par Christophe Castaner de l’abandon prochain de la technique d’interpellation dite « clé d’étranglement », les rassemblements des policiers se sont multipliés partout en France.

Le week-end de mobilisations contre les violences policières a mis le feu au poudre. Pour ne rien arranger, le ministre avait également demandé la suspension de policiers en cas de « soupçon avéré » de racisme, avant de reconnaître une maladresse.

« Si être un bon ministre revenait à céder à toutes les demandes, il n’y aurait plus aucun ministre. Cette maison peut parfois résister au changement. Mais j’assume de bousculer les choses. » Le ministre de l’intérieur répond par l’offensive au procès que lui ont fait ces derniers temps les syndicats de police. S’il reconnaît qu’il « y a eu des tensions », Christophe Castaner n’a « jamais eu le sentiment d’être lâché par la base ».

« Il y a des petites révolutions qui passent sous les radars, mais qui montrent que ce ministère est tenu », ajoute-t-il. Néanmoins, son maintien Place Beauvau suscite encore des interrogations dans le cas d’un prochain remaniement. « Je souhaite rester ministre de l’intérieur », assure-t-il. Il ajoute : « aucun ministre n’est propriétaire de sa fonction. C’est une décision qui ne m’appartient pas ». « Le nombre de personnes qui rêvent du poste sera toujours plus élevé que ceux qui siégeront dans ce fauteuil. Tous ceux qui se prononcent sur un remaniement ne savent rien ».

À propos de la supposée différence de ligne avec Laurent Nuñez, son secrétaire d’Etat, Christophe Castaner déclare qu’il n’est « pas dupe ». « Chaque fois que l’on a tenté de m’affaiblir, on a évoqué la promotion de Laurent et tenté de nous opposer. Chaque fois, cela a échoué », estime-t-il.

« La vérité, c’est que toutes les grandes décisions, nous les préparons et les prenons ensemble. Qu’il s’agisse du Livre blanc, de porter le soutien sans faille à la police mais aussi l’exigence d’exemplarité, ou du discours que j’ai prononcé le 8 juin… On l’a préparé et validé ensemble. »

