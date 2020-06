La Convention citoyenne pour le climat souhaite modifier la Constitution par un référendum

Au cours des dix mois passés, les 150 citoyens issus de la société civile et qui composent l’assemblée de la Convention citoyenne pour le climat ont réfléchi et discuté des mesures afin de « réduire d'au moins 40 % les émissions des gaz à effet de serre d'ici à 2030 ». Il ne leur restait plus qu’à procéder au vote ce dimanche.

C’est chose faite. En jeu, l’organisation d’un référendum sur l'introduction dans le droit pénal français du crime d’ « écocide », c’est-à-dire la destruction de milieux naturels (flore et faune). Les 150 citoyens ont voté ce dimanche matin 21 juin à 63,4% pour soumettre cette proposition à référendum afin de réprimer les crimes contre l'environnement. La proposition avait déjà rejetée au Sénat et à l'Assemblée nationale récemment.

Les membres ont aussi décidé de proposer à référendum deux autres de leurs mesures : la modification du préambule et de l’article 1er de la Constitution. Ils envisagent notamment d'ajouter la phrase suivante au préambule : «La conciliation des droits, libertés et principes qui en résultent ne saurait compromettre la préservation de l'environnement, patrimoine commun de l'humanité». Ils souhaitent aussi compléter l'article 1 par un troisième alinéa : «La République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique».

Dans le Journal Du Dimanche, la ministre de la Transition écologique et solidaire Elisabeth Borne, a récemment affirmée : «à titre personnel»,«"favorable à un référendum». «Des questions multiples permettraient de faire partager les travaux» de la Convention «avec tous les Français». «L'organisation prendrait du temps, mais ce serait utile pour faire mûrir la conscience écologique». Elisabeth Borne doit recevoir ce dimanche après-midi au nom de l'exécutif les propositions de la convention. Le président doit également rencontrer les 150 citoyens la semaine prochaine