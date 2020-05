La dette française dépassera "très certainement" 115% du PIB en fin d'année

Invité dans le Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a livré ses prédictions sur l'état des finances publiées après l'épidémie de Covid-19. Et elles sont inquiétantes.

"La dette, c'est à la fois les dépenses que l'on fait, et on en fait beaucoup, et les recettes qu'on n'a pas. Dans cette crise il y a une sorte d'effet ciseau, vous dépensez plus et vous avez moins de recettes fiscales parce qu'il y a moins d'activité", a-t-il expliqué. En conséquence, la dette va exploser : "ce sera plus que les 115% très certainement", a-t-il dit. Ce chiffre de 115% vient du dernier budget rectificatif en date. Mais nul ne sait à combien la dette va monter : "ce sont des choses trop importantes pour pouvoir faire des commentaires avec le doigt mouillé", a prévenu le ministre.

Pour rembourser cette dette, l'équation est compliquée. Les augmentations d'impôts, "ce n'est pas le choix du gouvernement" car "on découragerait les entreprises, les salariés à consommer, à investir", a assuré Gérald Darmanin. Mais la réduction des dépenses, "au moment où il faut faire un plan hôpital et revaloriser les infirmier, les infirmières, au moment où il faut soutenir l'économie, ce ne serait pas raisonnable", a-t-il poursuivi. Résultat, il a plaidé la troisième voie celle "qu'a choisie le président de la République depuis trois ans, il fait confiance aux acteurs économique et la croissance crée la richesse qui permet de rembourser cette dette".

"L'État français est solide. Nous sommes un gouvernement sérieux qui fait des économies et des réformes. Grâce aux économies faites en temps de paix, nous pouvons emprunter en temps de guerre sur les marchés financiers encore à taux négatifs", a assuré le ministre de l'Action et des Comptes publics sur le plateau du Grand Jury.