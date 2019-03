Mounir Mahjoubi annonce sa candidature à l'investiture LREM pour la mairie de Paris

La campagne des municipales vient de connaître un nouveau rebondissement à Paris. Le secrétaire d'Etat au numérique s'est confié à la rédaction du Parisien sur son avenir. Mounir Mahjoubi a révélé qu'il allait bien être candidat à l'investiture LREM à la mairie de Paris. Il n'a pas l'intention de démissionner de son poste au sein du gouvernement.

"Oui, je serai candidat à l’investiture. Aujourd'hui, j'ai un projet et une volonté forte pour Paris. Certains n'osent pas le dire, mais il ne faut pas avoir de fausse pudeur. Je serai candidat dès que le processus de désignation sera ouvert".

Mounir Mahjoubi reste secrétaire d'Etat au numérique. Il ne démissionnera que s'il est sélectionné en juin par la commission nationale d'investiture pour représenter le parti dans le cadre des prochaines municipales.

"Aujourd'hui, je reste pleinement investi dans le gouvernement pour l'atterrissage du grand débat national et la préparation des Européennes".

Son principal rival au sein de LREM pour la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, devrait se prononcer au printemps 2019. Il a promis qu'il quitterait le gouvernement une fois sa candidature annoncée. Le député Cédric Villani pourrait également se déclarer candidat à l'investiture à Paris sous l'étiquette LREM.

Mounir Mahjoubi s'est d'ailleurs confié au Parisien sur la diversité des candidatures de La République en Marche :

"Avec tous les candidats potentiels de La République en Marche, on se parle très franchement. Mais nous n'incarnons pas la même chose. Certains sont sur une promesse de sécurité, d'ordre, d'efficacité. D'autres sont davantage sur une vision de progrès (…) J’incarne peut-être une façon différente de faire de la politique. C’est de nature à ramener vers nous des gens qui s’y intéressent peu, qui trouvent qu’on ne rassemble pas assez. Je ne crois pas à ceux qui disent que Paris se gagnera à droite ou à gauche. Paris se gagnera en proposant un projet qui parle au cœur et à la raison, qui soit à la fois disruptif et rassembleur".

Mounir Mahjoubi entend mener sa campagne sur des thèmes comme le logement ou les sans-abri.

"Paris est la plus belle ville du monde, mais quelque chose ne fonctionne pas. (…) Le logement doit être la priorité du mandat, en commençant par ceux qui sont à la rue. Je souhaite généraliser la politique "Un chez soi d’abord" qui propose immédiatement une solution d’hébergement aux sans-abri pour accélérer leur réinsertion. La solidarité est un bon investissement. Pour cela, il faut créer un fonds auquel contribueront les citoyens qui le peuvent, les entreprises parisiennes et même le maire. Je m’engage à y consacrer 20% de mon salaire pour donner l’exemple".