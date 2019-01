Laurent Wauquiez nomme un trio pour mener la liste LR

Dans quatre mois, les Français feront leur choix. Le 26 mai prochain, ils voteront pour élire leurs représentants en Europe. Demain, le parti des Républicains annoncera sa tête de liste. Selon les informations du Figaro, Laurent Wauquiez a choisi de faire confiance à trois personnes pour porter le projet républicain aux européennes.

Le numéro un sera, sans aucune surprise, François-Xavier Bellamy. Professeur de philosophie et essayiste de 33 ans, membre associé de l'Académie des sciences morales, des lettres et des arts de Versailles, ses deux livres Les Déshérités et Demeure ont tapé dans l’œil des leaders républicains, notamment Laurent Wauquiez.

Catholique, conservateur, Bellamy est adjoint au maire de Versailles depuis 2008. A l'époque il est devenu le plus jeune adjoint au maire d'une grande ville. Il a connu son premier échec politique lors des dernières législatives, battu au second tour dans la première circonscription des Yvelines. Un jeune ambitieux, protégé de Wauquiez, mais dont le côté conservateur ne plaît pas à tout le monde au sein du parti.

A ses côtés, deux autres noms. Une femme d'abord : Agnès Evren. Quadragénaire, vice-présidente chargée de l'éducation et de la culture d'Ile-de-France et présidente de la fédération LR de cette même région, elle est notamment passée par les cabinets ministériels de Xavier Darcos, François Baroin et François Fillon. Elle a également été la porte-parole de Nathalie Kosciusko-Morizet lors des élections à la mairie de Paris en 2014.

De l'autre côté, Arnaud Danjean. A 48 ans, il est le plus expérimenté du trio. Eurodéputé élu en 2009, puis réélu en 2014, il est chargé des Affaires étrangères et de la Défense. Une carrure solide pour porter le projet républicain au plus haut.

Les noms doivent désormais être validés par la commission nationale d'investiture, présidée par Eric Ciotti, et qui aura lieu ce mardi au siège du parti des Républicains. Le reste de la liste sera dévoilée dans les semaines à venir.