Les 4 clés pour réussir (enfin) à vaincre la procrastination dans votre vie professionnelle

Atlantico.fr : La théorie de la motivation temporelle pourrait être une des clés pour se débarrasser de sa procrastination, selon une étude menée par Jason Wessel. En quoi cela consiste-t-il ?

Xavier Camby : Cette étude ne fait que reprendre les extrapolations et spéculations de Piers Stell et Cornelius König, en 2006. Elle postule que le comportement humain peut s'expliquer par des équations et essaie de mettre en évidence ce qu'on a appelé "le pouvoir des échéances", où l'utilité perçue d'une action augmenterait exponentiellement à mesure que l'échéance se rapprocherait. Ce serait donc assez proche de ce que certains appellent le "bon stress". Or il n'existe pas de bon stress, pas plus que de procrastination utile. Mais le pire demeure cette idée de mettre le comportement humain en équation : Big Brother est déjà là !

Quels sont les principaux ressorts de la procrastination, au travail et dans sa vie personnelle ? En quoi la motivation temporelle pourrait-elle y répondre ?

La procrastination est un trouble profond d'une aptitude essentiellement humaine : la capacité à décider. Aucun animal, principalement régi par ses instincts, n'a cette aptitude décisionnelle ni cette faculté à différer ou reporter une décision. Le principal ressort de la procrastination, c'est à dire cette incapacité à décider à l'instant même où ce choix s'impose, est la peur ! Sous diverses formes. La peur de se tromper, la peur de l'échec, la peur de regretter son engagement... Car décider c'est choisir. Et donc aussi renoncer à toutes les autres options. Toutes celles et tous ceux qui procrastinent montrent ce manque de confiance en eux-mêmes, ce même manque de courage et/ou d'engagement. La splendide et idiote théorie de la motivation temporelle n'y peut rien changer.

Interroger régulièrement ses objectifs et se demander si on leur donne suffisamment d’importance comparativement à la valeur qu’on leur accorde est-il un bon moyen de se motiver à faire ce qui compte vraiment à nos yeux ? N’y a-t-il pas un risque d’un effet inverse ?

Oui ! Précisément ! La procrastination disparaît dès que je suis en phase avec ce que je veux vraiment faire, entreprendre et réaliser. Ainsi donc, si mon objectif est personnel et m'engage, il n'y a aucune raison pour moi de procrastiner, de reporter décisions et actions. Si en revanche, la décision et l'action que l'on attend de moi sont contraires à mes valeurs, alors je trouverai toujours mille prétexte pour échapper à la responsabilité de la décision.

Y-a-t-il d’autres manières plus efficaces de résoudre la procrastination ?

Ma grand-mère, femme aussi sage que responsable et anticonformiste m'a donné une essentielle recette pour vaincre mes petites procrastinations quotidiennes. Elle m'apprit que pour passer une journée heureuse, le plus simple est de commencer, dès le matin, par faire ce que je n'ai aucune envie de faire, le faire vite et bien pour n'y pas revenir. Et de passer le reste de mon temps à faire ensuite ce que j'aime faire. Alors ma journée sera simple et heureuse. C'est vrai sur le plan personnel mais bien plus encore dans l'exercice professionnel.