Géorgie : Donald Trump fracture (et affaiblit) le parti républicain

Atlantico.fr : Ce mardi se tenait une double élection sénatoriale dans l’Etat de la Géorgie, pourquoi le scrutin qui se tient est d’une importance capitale pour la trajectoire de la prochaine présidence Biden ? Qu’annoncent les sondages ?

Jean-Eric Branaa : Cela arrive très rarement que la situation que l’on connaît en Géorgie arrive. Le 3 novembre dernier, en Géorgie il y a eu deux élections spéciales à la suite de la démission d’un sénateur et l’élection normale. Puis une loi spéciale en Géorgie est venue jouer les perturbateurs, elle annonce que lorsque les candidats n’arrivent pas à 50% des suffrages exprimés, il y a un deuxième tour et nous sommes dans le cadre de ce deuxième tour. Ces deux élections qui ont lieu hors du temps peuvent changer la majorité au Sénat.

Actuellement, la majorité au Sénat est pour les Républicains avec 50 sièges et de 48 pour les Démocrates. Si les Démocrates gagnent l’élection, ils pourront faire basculer la majorité car la vice-présidente au Sénat peut voter en cas d’égalité. Cela pourrait donc permettre à Joe Biden d’appliquer son programme tel qu’il l’a promis aux électeurs. Dans le cas où il n’aurait qu’une victoire en Géorgie ou pas de victoire, il serait obligé de composer avec une majorité républicaine ce qui rendrait plus difficile pour lui de passer les lois.

Les sondages ont été serrés mais l’avantage est aux Républicains car l’État est une terre républicaine. Joe Biden a gagné mais cela faisait 20 ans qu’un Démocrate n’avait pas gagné dans cet État. Le contexte de suite de l’élection présidentielle constitue cependant un terreau favorable au président élu avec des électeurs qui pourraient confirmer leur choix mais aussi quelque chose de plus surprenant.

Donald Trump conteste l’élection de novembre et cela a créé un trouble chez les Républicains. Les accusations de fraudes pourraient éloigner des urnes certains Républicains et cela favoriserait les Démocrates. Si les sénateurs démocrates seront élus, les commentateurs diront que c’est dû à Trump.

Lors d’un appel téléphonique, le président a passé plus d’une heure avec le responsable des élections en Géorgie pour porter des accusations de fraudes. Si les Républicains perdent, les résultats seront-ils encore contestés ?

Le Président américain a demandé au responsable des élections de Géorgie de bien vouloir lui trouver 11.780 voix car il a perdu de 11.779 voix. Cette affaire est stupéfiante. Comment aurait-on pu imaginer qu’un président puisse passer un tel coup de fil et qu’il dure une heure et deux minutes ?

La fraude est une vieille astuce des Républicains pour essayer de décrédibiliser chacune des élections qu’ils perdent dans le but de gagner plus facilement. Cette fois-ci, nous atteignons des sommets que nous n’aurions jamais atteint un jour. Ici en Géorgie, il y a accusation de fraude mais il n’y a pas présence de fraude et personne n’a vu la moindre présence de celle-ci. Le dépouillement est électrique avec une surveillance accrue et il va être très long pour que tout soit vérifié suivant le résultat.

La personnalité des candidats républicains qui sont très Trumpistes va amener des résultats compliqués à la fin.

La campagne sénatoriale a été perturbée une nouvelle fois par une avalanche de publicités mensongères et l’occasion pour le président Trump de réitérer les accusations de fraude lors de l’élection présidentielle. L’élection montre-t-elle encore une fois la polarisation du peuple américain ?

Nous sommes arrivés à un éloignement des deux camps qui est optimum. Aujourd’hui, les Républicains qui ont voté pour Donald Trump sont très troublés par ce que vient de rapporter Donald Trump. Ils se disent que si Trump en parle c’est qu’il a de bonnes raisons de le faire et qu’il a des preuves que d’autres n’ont pas. Le peuple républicain est fracturé, divisé et en miettes. Il y a ceux qui croient au système et il y en a d’autres qui croient que leur système est mafieux et qui sont catastrophés de bonne foi. Le président qui n’arrête pas de répéter ces phrases là ajoute du trouble avec cette parole présidentielle forte.

[Ndlr : Cet entretien a été réalisé ce mardi 5 janvier, avant l'annonce des résultats électoraux en Géorgie]