Le « collectif citoyen » pour encadrer la vaccination : « du grand foutage de gueule »

Ils seront donc 35 tirés au sort. Ainsi en a décidé Macron. 35 c’est un chiffre impair. Comment fera-t-on pour respecter la parité hommes-femmes ? C’est très simple : 17 hommes, 17 femmes et un transgenre.

Trêve de plaisanterie. Il est vrai qu’on a envie de se moquer de ce truc, de ce machin, de ce comité Théodule comme dirait De Gaulle. Mais l’affaire est grave. Il s’agit d’un scandale d’Etat, doublé d’un mensonge d’Etat.

Ils seront 35 qui ne connaissent rien aux vaccins, ni au Covid-19. Ils seront 35 dont on recueillera, paraît-il, les avis pas du tout éclairés. Ils seront 35 à être consultés sur l’avancée de la vaccination. Ils seront 35 à servir de cache-sexe à un désastre gouvernemental.

Il y a pourtant un ministre de la Santé : il est médecin non ? Il y a nombre de professeurs de médecine qui siègent au Conseil de défense. Il y en a plein d’autres qui défilent sur les plateaux de télévision pour parler du Covid-19 et des vaccins. Apparemment cela ne suffit pas pour éclairer la lanterne d’Emmanuel Macron.

Quand on crée un comité ou une commission, on sait depuis toujours que c’est pour noyer le poisson, pour dissimuler la vérité. Or la vérité, c’est qu’il n’y a pas de vaccins ! Le scandale est là et la responsabilité en incombe entièrement à ceux qui nous gouvernent.

« Nous sommes en guerre » avait dit Macron. Et dans cette guerre, il a été incapable de mobiliser les ressources nécessaires pour faire venir en France des dizaines de millions de vaccins. Et aurait-on oublié qu’il y a en France environ deux millions de personnes qui exercent une profession médicale ou paramédicale ?

Ne pouvait-on pas mettre une partie d’entre eux sur le pied de guerre, quitte à leur accorder des primes exceptionnelles pour qu’ils vaccinent jour et nuit ? Ca n’a pas été fait. Mais le Père Ubu qui siège à l’Elysée doit, comme Alfred Jarry, aimer les blagues de potache. Et cette blague de potache se soldera par des centaines de morts.