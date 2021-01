"Vies parallèles, De Gaulle-Mitterrand" de Michel Onfray : une belle leçon de morale publique. N’est pas de Gaulle qui veut

Michel Onfray emprunte à Plutarque un titre, celui des Vies Parallèles des hommes Illustres, et un genre littéraire aussi, en opposant deux acteurs majeurs du XXème siècle, de Gaulle et Mitterrand, le portrait en miroir favorisant l'éloge et le blâme qui inspirent une démarche plus moralisatrice qu'historique.

De Gaulle et Mitterrand, nés respectivement en 1890 et en 1916, à une petite génération de distance, sont confrontés l'un et l'autre en hommes mûrs à la débâcle de juin 1940, à la demande d'armistice de Pétain et la reddition qu’elle implique, au dilemme supposé par ces circonstances entre collaboration et résistance, à la guerre et à la libération, à l'épuration et la reconstruction ; encore et plus tard, après la débâcle de Dien Bien Phu, à la guerre d'Algérie, aux défis de l'indépendance, à l’adoption d’une nouvelle Constitution, à Mai 1968… sans que l’échec du référendum de 1969 sur la « Régionalisation » inspiré par la philosophie politique très gaullienne et transversale de "la participation" et l'abandon du pouvoir par l'homme du 18 juin qui va suivre, un an avant sa mort, ne vienne en épilogue de cette confrontation qui survivra avec l’avènement tardif de Mitterrand à la fonction suprême, si âprement et par lui convoitée.

Le propos n'est pas tant d'évoquer ces événements que d'étudier, voire d'évaluer à travers eux le caractère de ces héros du siècle, leur culture littéraire et historique, l'empreinte de leur éducation, leurs attachements personnels, leurs lectures et leurs modèles, leur vision du monde et d'eux-mêmes, leurs fidélités et leurs trahisons, leurs compagnonnages et finalement leurs vertus et leurs vices.

Pour in fine ériger une statue à de Gaulle, sobre et inspiré, d'un opportunisme politique dirigé vers une seule cause, le maintien de la France dans son histoire millénaire et souveraine, un homme à proprement parler inclassable sur la grille de lecture politique proposée par les partis, leurs appareils et leurs combines, un démocrate plutôt qu’un dictateur qui confèrera au chef de l'État la légitimité du suffrage universel pour la lui reprendre au premier désaveu, ainsi et notamment à ses dépens, ce référendum de 1969 constituant la parfaite illustration de ce principe avec lequel le Général ne transigera jamais quand Mitterrand négligera la sanction des urnes par l’effet de deux cohabitations, sans crainte de pratiquer un absolu contresens constitutionnel.

Si d'aventure la statue de Mitterrand a été dressée quelque part, elle est ici déboulonnée, l'homme de Vichy, cagoulard et décoré de la Francisque des mains mêmes du Maréchal étant quant à lui présenté comme l'incarnation d’un opportunisme cynique, habité par une seule obsession, lui-même et son statut, dans une conception hédoniste du pouvoir, un homme prêt à tous les renoncements, à l'esquive, au mensonge et au parjure, entouré de courtisans et de prébendiers.