Blog de Médiapart : un défouloir hors de contrôle ?

Me croiriez-vous si je vous disais que sur le site internet d’un important media français il est possible de lire des textes antisémites, des saillies complotistes et antivax, des tribunes prenant la défense de prédicateurs islamistes - Tariq Ramadan au premier chef - ainsi que des articles vilipendant les laïques et « l’esprit Charlie » ?

Comme vous, mon premier réflexe serait de me dire que cela n’est pas possible. Que seule une feuille de choux d’extrême droite serait capable de laisser vivre de tels textes sur son site.

Pourtant, il s’agit d’un journal qui se revendique farouchement de gauche et qui prône l’exemplarité, l’indépendance et le journalisme d’investigation. Dont le patron a fait de la lutte contre la corruption, contre le racisme, « l’islamophobie », les discriminations sa ligne éditoriale. Sa marque de fabrique même.

Un journal qui n’hésite pas à traquer la moindre faute – pas seulement pénale mais également morale – de nos dirigeants.

Vous l’aurez compris, il s’agit de Mediapart, le media d’Edwy Plenel. Plus particulièrement de son blog, de son « club » qui est de nouveau sous le feu des critiques suite à l’horrible article antisémite de Houria Bouteldja (supprimé depuis). Ce blog est un gigantesque fourre-tout où se mêlent articles sérieux, mais aussi propos haineux, contenus extrémistes ou encore délires complotistes.

Comme l’indique Mediapart : « Tout.e abonné.e à Mediapart dispose d'un espace pour publier ses propres billets de blog. L'expression est libre du moment qu'elle respecte la charte de participation. »

Les contenus du blog, révèlent donc les types de personnalité que ce média attire !

Le souci c’est que les articles du blog sont très peu contrôlés par l’équipe de Mediapart. Pourtant le blog est hébergé sur le site de Mediapart, et certains articles du blog sont mis en avant par Mediapart (sur le site ou le Twitter/Facebook officiel du média)

Edwy Plenel, relaye régulièrement des articles du blog.

Mediapart ne réagit à postériori, qu’en cas de signalement de la part de ses lecteurs. Depuis des années, de nombreux articles sur le blog ne respectent pas la « charte des participants » de Médiapart, pourtant ils n’ont jamais été supprimés.

Alors à côté des articles sérieux, voilà ce qu’on peut observer dans ce grand défouloir (certains articles cités ci-dessous ont été supprimés mais la plupart sont encore sur le site) :

Blog de Médiapart, un terrain de jeu pour les complotistes

De nombreux complotistes publient régulièrement sur le blog. On trouve :

Des articles de « ReOpen911 » Ce mouvement est connu pour diffuser des théories du complot concernant les attentats du 11 septembre.

Des articles faisant la promotion de Panamza ou le défendant. Panamza est connu pour voir des complots juifs partout.

Un fan du documentaire complotiste « hold up » sur le covid (et du Pr Fourtillan, médecin anti vax, qui intervient dans le documentaire) qui écrit un article en dévoilant le nom, l’adresse, le mail et numéro de téléphone de l’établissement psychiatrique ou était hospitalisé le Professeur Fourtillan. Le but étant de faire pression sur les soignants pour faire « libérer » le professeur.

Un article qui déclare que Charlie Hebdo aurait été racheté par la famille Rothschild juste avant l’attaque terroriste du 7 janvier 2015 (Une information fausse bien évidemment). Ce même article sous-entend également qu’il y a un lien entre Rothschild et l’attentat.

Des articles qui relaient les reportages de Vincent Lapierre, un journaliste d’extrême droite, un ancien de « égalité et réconciliation », le mouvement de Alain Soral. Également proche de Dieudonné, il reçoit de sa part trois « Quenelles d'or » entre 2016 et 2018.

Un article expliquant que les « chemtrails » existent. Une théorie du complot qui avance que certaines traînées blanches créées par le passage des avions sont composées de produits chimiques

On trouve aussi des articles faisant la promotion de la fine fleur du complotisme français et des anti vax : Thierry Meyssan, Etienne Chouard, Michel Collon, les professeurs Joyeux et Montagnier

Blog de Médiapart, un terrain de jeu pour la gauche identitaire et les islamistes

Sur le blog de Médiapart, on retrouve aussi de nombreux articles faisant la promotion de la gauche identitaire et défendant des islamistes

On trouve :

- Des articles prenant la défense du CCIF et de Barakacity

- Un article nauséabond qui explique que le terroriste qui a tué Samuel Paty était juste armé d’un « canif » et que les policiers qui l’ont tué seraient des barbares qui encouragent les violences policières.

- Un article qui nie l’antisémitisme des crimes de Sarah halimi et Mireille knoll et déclare que la tribune contre le nouvel antisémitisme (parue dans le Parisien en 2018) a été écrite par des « lepenistes » pour mieux justifier « les pogroms islamophobes à venir »

- Des articles et tribunes en soutien à Tariq Ramadan

- La diffusion de très nombreux articles et tribunes expliquant que l’Etat est raciste et islamophobe

- Un article qui explique que pénaliser le harcèlement de rue serait un coup de force de « l’Etat policier » et de la « bourgeoisie blanche » contre les classes populaires et les hommes non blancs, les migrants…

- Des articles racialistes qui ciblent les « blancs »

- Des articles qui s’en prennent à Charlie Hebdo et aux laïques

Ce blog sert aussi régulièrement à des règlements de comptes personnels et à des diffamations en tout genre !

Je pourrais continuer encore longtemps, parcourir ce blog donne le vertige, c’est un défouloir à ciel ouvert ainsi qu’un puissant révélateur de la recomposition idéologique à l’œuvre actuellement à gauche.

Le blog de Médiapart est donc à la jonction de plusieurs groupuscules de la gauche identitaire (anti universalistes, anti flics, complotistes, racialistes…). Il ressemble à un pot-pourri des nouvelles mouvances réactionnaires.

L’équipe de Médiapart doit donc prendre ses responsabilités, soit en contrôlant son blog et en faisant respecter sa charte, soit en le fermant définitivement. Quoi qu’il en soit, si la rédaction de Médiapart ne réagit pas, on pourra donc considérer qu’il cautionne la haine déverser sur leur blog.

Vincent Lautard

Membre du Conseil d’Administration du Printemps Républicain