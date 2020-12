"Le temps des gens ordinaires" de Christophe Guilluy : une lecture utile qui slalome entre étude et profession de foi

Ils ont élu Trump, voté le Brexit, soutiennent (peut-être) Marine Lepen, le président Erdogan en Turquie ou Boris Eltsine en Russie… ils sont les « héros » mis en scène pendant la pandémie, ces «gens ordinaires» dont on parle si peu mais pourtant si essentiels au quotidien. Comment est-ce possible, se demandent encore l’intelligentsia parisienne ou les élites «branchées» des pays occidentaux ? Dans cet essai, le géographe Christophe Guilluy répond très simplement : ces «gens», c’est le peuple, la France profonde, la petite bourgeoisie, l’ancien prolétariat –toute la diversité de la France «d’en bas». Christophe Guilluy va à la rencontre de leur identité, de leur sociologie et des attentes qu’elles expriment dans le vote ou la protestation –ces Gilets jaunes emblématiques de la France qui veut être entendue. Ce livre décrit aussi la fracture opérée entre les «élites» dont les modèles vertueux –libéralisme, multiculturalisme, ouverture des frontières, écologie moralisatrice– sont perçus comme « hors sol », entendez loin de leur réalité quotidienne et des besoins de solidarités de proximité -travailler et vivre près de chez soi, préférence nationale, régulation de l’immigration non comme attitude xénophobe mais comme solution à la précarité et la paupérisation des villes et des quartiers. Décrits «français périphériques» dans un précédent essai, ces «Gens ordinaires», dit Guilluy, sont au cœur des transformations sociales et sociétales à venir, au risque d’un irréparable et détonnant divorce avec les «élites».