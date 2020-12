April (Miss Provence) comme Mila…

Un torrent d’insultes antisémites s’est abattu sur April Benayoum après qu’elle ait été désignée comme dauphine de Miss France. Dans une déclaration spontanée, elle avait eu l’imprudence de dire que sa mère était serbo-croate et son père israélien. Bizarrement, il n’y a eu aucun tweet pour hurler contre ses origines serbo-croates.

Le magazine Voici dont la vocation est de scruter les corps des Miss et des starlettes a indiqué que les tweets antisémites venaient de l’extrême droite ! Voilà un hebdomadaire qui pense bien et qui se refuse à discriminer une population souffrante. Nous sommes en 2020 mais Voici se croit encore dans les années 30…

Citons quelques-uns de ces tweets. « tonton hitler t’as oublier d’exterminer miss Provence ». « Miss Provence est israélienne donc celui qui a voté pour elle sa mère est une pute ». C’est d’extrême droite ça ? A l’extrême droite, on a beaucoup de défauts mais on sait écrire en français.

Bien sûr tout le monde s’indigne. Eric Dupond-Moretti, Darmanin, Marlène Schiappa. La justice a été saisie. Laetitia Avia, qu’on avait un peu oubliée, en a profité pour rappeler les vertus de sa loi liberticide et inutile contre la haine sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Snapchat etc.

Les réseaux sociaux sont un grand fleuve qui permet à des dizaines de millions de gens d’y naviguer en toute liberté. Parfois, ils se transforment en caniveaux chargeant leurs lots d’ordures. Mais les auteurs de ces tweets immondes laissent une trace qui permet de les identifier en dépit de l’anonymat.

Pour retrouver les antisémites qui ont insulté April Benayoum ce ne sera pas trop difficile. Il suffira d’aller sur les comptes de ceux qui ont promis le viol et la mort à Mila. Parfois ce sont des loups quand ils frappent et tuent. Et le plus souvent ce sont des hyènes.