A l’Elysée, le dîner qui tue : ils étaient plus de six et il était 20 heures passées

Le ministre de l’Intérieur avait été très ferme. Le couvre-feu doit être strictement appliqué, a-t-il dit. Aucune réunion familiale ou amicale de plus de six personnes n’est autorisée après 20 heures. Et la police pourra se rendre au domicile des contrevenants pour les verbaliser.

Or, mercredi soir, ces consignes ont été scandaleusement bafouées. Ça s’est passé dans une somptueuse demeure du Faubourg Saint-Honoré. Ils étaient une dizaine autour de Macron. Castex, Guérini, Castaner, Bayrou, des conseillers ministériels et élyséens. La réunion a duré jusqu’à minuit donc bien au-delà de l’heure du couvre-feu.

Vu l’heure, il est évident que les participants ont dû enlever leurs masques pour se sustenter. Ainsi ils se sont mis en danger et ont mis en danger le président de la République. Après cette réunion Macron a été testé positif au Covid-19. Et certains des participants ont été diagnostiqués cas contacts. Donc infréquentables. On les voit mal en effet travailler dans leurs bureaux avec leurs collaborateurs. Castex, lui, n’est pas cas contact. Il pourra donc continuer à travailler. Mais c’est sans aucune importance car il ne sert à rien.

On peut se demander ce qui a poussé Macron à s’affranchir d’une règle que son ministre de l’Intérieur impose à tous les autres Français. Nous avons la réponse : cette réunion était d’une urgence capitale et absolue. Il s’agissait de discuter du référendum écologique qui s’annonce très mal et des Régionales qui s’annoncent encore plus mal. A notre connaissance, le ministre de l’Intérieur n’a pas participé à cette réunion. Il a du nez ce Darmanin...