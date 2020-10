Et l'attaché parlementaire d'Aurélien Taché dénonça les "exhibisionistes"...

Son nom : Armin Gholami Saba. Il n'est pas très connu. En tout cas beaucoup moins que son patron dont les intéressantes saillies nous manquent en ces jours gris et tristes.

Sans doute jaloux des lauriers d'Aurélien Taché il a prit sur lui de se manifester sur Twitter avec un post remarquable et remarqué. "Les exhibisionistes qui se prennent pour des résistants pour avoir partager une caricature et voient chez l'autre un "collabo" parce qu'il ne fait de même, il s'agirait de se calmer là"!

Il a raison : il faut se calmer là. C'est donc calmement que nous sommes allés voir qui était Armin Gholami Saba. Il est jeune, il présente bien. Il a fait des études ce qui exclut qu'"exhibisionistes" soit une faute de frappe. Armin Gholami Saba est sans aucun doute brillant. En effet Aurélien Taché n'aurait pas pris n'importe qui comme attaché parlementaire.

En dehors de cette activité harassante il est le responsable de la branche jeune de Terra Nova. Ce think thank se proclame progressiste. Dans sa charte il n'est nullement mentionné qu'il serait antisémite. Armin Gholami Saba ne l'est pas non plus. Sinon il aurait écrit "exhibijuifs". Mais cela aurait sonné moins joliment qu"exhibisionistes".

Pour autant qu'on puisse comprendre l'attaché parlementaire d'Aurélien Taché ne veut pas qu'on touche au prophète. Il est donc solidaire des pays arabes qui, outrés par les propos supposés antimusulmans de Macron, ont entrepris de boycotter les produits français.

Ainsi dans les grandes surfaces du Qatar on a commencé à enlever des rayons les fromages Kiri et Babybel.

Confrontés à cette horrible nouvelle nous nourrissons également les plus vives inquiétudes concernant le salaire de Neymar. Sûr que par solidarité avec le prophète insulté Armin Gholami Saba va les boycotter également.

Nous c'est fait depuis longtemps. Rien à voir avec Mahomet. C'est juste que nous ne les trouvons pas bons. Une nouvelle capitale vient de nous parvenir : sur un de ses tweets, Abdoullakh Anzorov a écrit que le Caprice des Dieux était un fromage kouffar. Pourtant il s'agit bien d'un fromage polythéiste : il ne s'appelle pas Caprice de Mahomet...