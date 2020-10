Etats-Unis, Chine, Europe : quelle remondialisation ?

Donald Trump réélu : les États-Unis continuent leur Trumpisation. La zone euro devient l’endroit sûr. Les bourses baissent et l’or monte, dans la crainte de la résurgence d’une récession, géopolitique ou virale. La zone euro investit dans la « résilience » de ses écosystèmes, les rendant moins sensibles aux tensions mondiales et plus « verts ».

Joe Biden élu : les États-Unis entrent dans une phase de Bidenisation. Il lance une politique plus sociale à l’intérieur et téléphone à ses « anciens alliés ». La Chine sonde sa politique, teste sa réactivité, notamment en mer de Chine. La zone euro va mieux, mais n’oublie pas ce qu’elle vient de vivre. Elle doit se renforcer, car la concurrence sera plus violente, pour rattraper le PIB perdu.

Dans tous les cas, il faudra être plus courageux.