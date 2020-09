Et non Monsieur Macron: le secret des Amishs pour rester en forme en vieillissant... n'a pas tout à voir avec leur refus de la modernité technologique

Atlantico : Les Amish, depuis le début du siècle, ont une longévité plus longue que celle des autres Américains, et développent moins de avec des taux plus faibles de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète et autres. Une étude de l'American College of Sports Medicine, en 2004, montre aussi qu'ils sont six fois plus actifs que la moyenne. Pourtant leur alimentation sur le modèle hollandais est loin d'être saine. Leur mode de vie spécifique en est-il seule la cause?

Marie Thérèse Lassabe : Ce sont des gens qui ont été persécuté. C'était des Allemands, des Français, partis aux Etats-Unis car ils étaient persécutés. Leur alimentation n'a rien à voir avec le modèle hollandais. Chaque personne a son jardin, qu'il cultive à la main sans engrais. Ils élèvent leur propre bétail. Normalement, ils sont agriculteurs. Leur mode de vie est très sain. Les personnes âgées ne vont pas en maisons de retraites car cela n'existe pas chez eux. C'est une communauté où on s'occupe des anciens. On veille sur les personnes âgées. Je pense que leur mode de vie et leur alimentation contribuent à leur longévité.

Leur patrimoine génétique particulièrement endogame semble les avoir préservés ?

Non car trop d'endogamie crée des liens de sang qui leur posent problème. Il y a différentes branches : des Amish du vieil ordre, des Amish du nouvel ordre, des ultras conservateurs…, et ils se marient strictement entre eux. Par exemple, les ultra conservateurs se marient avec les ultras conservateurs. Et cela fini par créer des maladies, justement. Les liens de sang sont trop proches. Cela les dessert d'être endogame. Si les Amish du nouvel ordre et les Amish du vieil ordre se marient entre eux, chacun dans son groupe, ce n'est pas grave car ils sont nombreux. Mais quand les groupes ont moins de membres, des problèmes de consanguinité apparaissent. Une fois qu'on est rentré dans un groupe, on ne le quitte pas car sinon, on est banni. La société Amish est très dure. Normalement, les Amish n'ont pas de téléphone chez eux. Tout ce qui est moderne et électrique, ils ne l'ont pas. L'électricité est bannie. A 4h, ils sont debout, en train de traire les vaches. Ils ont un mode de vie sain et ils s'occupent les uns des autres. C'est une immense famille. Cela explique leur longévité.

Comment vivent les Amish ?

C'est compliqué car il y a diverses branches d'Amish. Il y a des conservateurs et des Amish plus libéraux. Il n'y a pas une communauté mais divers groupes. Il y en a qui vivent sans eau courant, sans électricité et sans voiture. Ils n'ont pas de réfrigérateur. Ils ont juste un petit robinet d'eau froide, et la cuisine qui sert pour tout. Des fois, ce n'est pas un robinet, c'est une pompe à eau. Ils vivent les volets fermés, les rideaux sur les fenêtres. Ils vont faire leurs courses à cheval. Ils vivent de l'agriculture. Certains font autre chose que de l'agriculture, ils manquent d'argent et ils vont dans "le monde" pour en gagner. Certains sont plus libéraux car ils ont droit à la voiture. Les ultras conservateurs ont une vie très dure. Ce sont avant tout une communauté religieuse.

Quels éléments aurait-on pu laisser penser que la longévité des Amish venait de leur mode de vie ?

Tout est naturel. Ils ont leur jardin, leur bétail. Tout est bio. Ils se couchent quand il fait nuit. Ils se lèvent quand il fait jour, vers 4 ou 5 heures du matin. Ils ont une vie très saine. Ils ne sortent pas. Ils restent chez eux.

Quelle conclusion pourrait-on scientifiquement en tirer ?

Ils ont un mode de vie très sain. Ils vivent longtemps. Ils ont un esprit de famille extraordinaire. Ils n'ont pas de maisons de retraites. Ils vivent vraiment en communauté. C'est un mode de vie simple, rudimentaire pour les conservateurs.