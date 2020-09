Insécurité : quand 20 Minutes invente des fake news en prétendant les dénoncer

Raufer, quel menteur ! Suggère M. Alexis Orsini, dans un article que publie 20 Minutes le 10 septembre. Menteur vraiment ? Si M. Orsini avait daigné m'appeler (mon téléphone traîne dans toutes les rédactions, y compris 20 Minutes d'où ses collègues m'ont déjà joint) ; ou m'envoyer un mail, je l'aurais rassuré sur ma probité intellectuelle. Or non, le péremptoire M. Orsini a agi en dépit de toutes les règles journalistiques. Voici ma réponse.

1 - Les émissions de télé diffèrent des cours académiques : leur rythme interdit de détailler les complexes parcours de données, entre de labyrinthiques entités internationales.

2 - Pour leur mission d'analyse criminelle, l'une mondiale, l'autre pour l'Union Européenne, EUROPOL ET INTERPOL disposent d'organismes collecteurs : EUROSTAT et ONU-DC (DC pour "drogue et crime"), qui compilent, classent et les irriguent ensuite de leurs données.

3 - Depuis fin 2016, la France n'a transmis ni à EUROSTAT, ni à ONU-DC, ses statistiques officielles sur les cambriolages (et autres infractions). Ci-après, les preuves, par copies d'écran d'EUROSTAT, ONU-DC, etc.

4 - Docile à Darmanin, M. Orsini dit aussi que côté cambriolages, l'Intérieur publie des chiffres corrects. Non : (voir plus bas) l'Intérieur (qui possède tous ces chiffres, bien sûr) ne publie que les cambriolages de logements, camouflant le reste (effractions de locaux commerciaux, industriels, agricoles et officiels, mairies, etc.), soit de 35 à 40% du total réel - plus lors du confinement - honte unique parmi tous les voisins de la France.

5 - Côté cambriolage - infraction qui exaspère les Français - la durable tricherie dissimule l'exécrable bilan de l'Intérieur. Voyez plutôt :

Europe continentale, pays voisins de la France à population analogue, cambriolages, 2018 :

Italie : 191 374 cambriolages 316 pour 100 000 habitants

Espagne : 150 866 camb. 323/100 000

Allemagne : 326 409 camb. 393/100 000

France : 374 777 camb. 560/100 000

Place aux preuves :

Dans ses statistiques de la dernière année complète, l'Intérieur ne publie QUE les cambriolages de logements privés , à l'exclusion de tous les autres :

EUROPE - UNION EUROPÉENNE

Depuis fin 2016, la France n'a pas fourni à EUROSTAT (donc, à EUROPOL en aval) de données sur plusieurs infractions importantes, dont les cambriolages :

Ainsi, pour tous pays de l'UE, le dernier tableau complet des cambriolages date de 2016 et n'a JAMAIS été renouvelé JUSQU'À CE JOUR, de par l'absence des données françaises :

Agressions violentes : de même, RIEN DEPUIS 2016

Enfin, nulles données "cambriolages" pour l'ONU drogue & crime...

Je tiens à disposition de M. Orsini - si son éthique professionnelle l'engage à vérifier ce qu'il écrit - tous les documents en cause, origines, sources, sites, etc. Qu'il passe à mon bureau prendre un café ! Les criminologues sont serviables - même avec les étourdis trop pressés.