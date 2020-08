COVID-19. 2 gagnants et 1 perdant. L’europe en tête

Le monde du réalisme va l’emporter sur celui de la peur. La Chine et les USA vont sortir en grand gagnant de la crise. Le perdant? Le reste du monde, Europe en tête ! La peur extrême éloigne chacun de son emploi, de son école, de son entreprise. L’Europe qui est le terreau le plus favorable à l’anxiété, va récupérer la place qui échoit aux peureux, celle du fonds de la classe. Mais dans cette classe-là, il n’y a pas de radiateur. Juste une grosse poubelle. La France, au sein de l’Europe, championne de consommation des antidépresseurs, a intérêt à se faire un stock, plus important encore que celui des masques ou du gel HA. Ella va en avoir besoin.

2 mondes, 2 réactions:

La Chine. Une réaction sans état d’âme. Rapide, précise, sans discussion possible. Pas particulièrement pour sauver des hommes, mais pour ne pas anéantir son économie. Le collectif l’emporte toujours sur l’individu, dans la culture Chinoise. Fermeture des frontières, blocage des zones contaminées, le tout destiné à pouvoir rouvrir au plus vite. Une fois la courbe en baisse, tout le monde a été “prié” de retourner au travail, sans délai. Pas de longues tergiversations, de débats iniques, de décisions à géométrie variable, de lutte contre les applis qui sauvent ou le masque qui protège. Le bulldozer avance et ne se retourne pas. Résultat, l’économie est repartie, pas comme avant, car l’usine du monde subit la mollesse du marché mondial et ne peut encore se reposer sur son seul marché intérieur. Néanmoins, elle repart à la conquête du monde, et parmi les premières entrées en bourse, on compte déjà au moins une société Chinoise, sur le marché Asiatique. Ali Baba, qui entre à Hong Kong, ironie économique étonnante au moment de la tentative de prise en main plus sévère de l'Île par la Chine. Au final, les Asiatiques, avec une gestion impeccable, disciplinée et surtout destinée à remettre l’économie en route, non pour faire plaisir aux méchants capitalistes, mais pour sauver leur job, et au delà, leur avenir, vont sortir renforcés de la crise. Les incantations politique sur la relocalisation, ne peuvent prises aux sérieux que par les naïfs ou les rêveurs. En période de crise, on baisse les coûts, on ne les augmente pas.

Les USA. Une mauvaise gestion de la crise, au sens où, en reconnaissant sa gravité, elle aurait pu sauver de nombreuses vies. Seul élément qui pourrait d’ailleurs coûter son élection à Donald Trump. Ainsi, en poussant au port du masque, à la distanciation sociale, plus tôt, Donald Trump aurait pu atteindre plus efficacement son objectif raisonnable et essentiel, de rendre aux Américains, leur emploi, un emploi dont ils ne peuvent se passer dans ce système doté de moins d’amortisseurs que chez nous. Les USA savent que l’économie est le moteur, en sur-régime permanent, de la survie de leur modèle, et de leur domination. Toujours surévalué, basé sur l’endettement des particuliers et la surévaluation des entreprises, sur le risque total et le travail sans relâche, les USA, armés de l’histoire mise en scène de ses entrepreneurs, nouveaux Dieux, qui alimentent la conquête de l’espace et les applications que nous utilisons chaque jour, armés de Netflix qui fait rayonner le rêve et les stars Américaines sur la planète, restent les maîtres du monde avec les Chinois. Leurs 5 plus grandes sociétés sont devenues les entreprises les plus valorisées au monde. Apple, Tesla, Amazon, Alphabet, Microsoft… Plus de 1500 milliards de dollars chacune. Apple ou Amazon, à elles seules, totalisent une capitalisation supérieure à celle de 40 de nos sociétés du CAC 40 réunies.

Face à ces monstres, l’Europe. Préférant la précaution au réalisme, elle signe son déclassement définitif. La seule société technologique, qui rivalise en capitalisation avec les Américains reste SAP. 200 milliards. Et il n’y en a qu’une. Très loin derrière, on trouve Dassault Systèmes. 30 Milliards. A elle deux, ces magnifiques sociétés représentent 20% de la capitalisation d'Apple. Terrorisée par la contamination, malgré une baisse observée même par l’OMS, de l’hospitalisation et des décès, elle se cache aux abris. Mets chacun en quatorzaine, comme si un étranger était plus contaminant qu’un local!!. Incapable de parler d’une seule voix. Changeant de stratégie en fonction de la météo du journal de 20H. Incapable de prendre le risque de laisser la vie reprendre son cours, en s’armant simplement de mesures de base, et écrasant le citoyen et l’entreprise de mesures contradictoires, considérant le jogger comme un contaminant et exonérant le cycliste, laissant le passant passer, sans masque, mais le considérant comme contaminant dans les couloirs des restaurants. Capable de décider que sous 5000 personnes la contamination ne passe pas, mais fait courir un risque au-dessus. Cette gestion bureaucratique, statistique et peureuse, nous rapproche du moment où plusieurs dizaines de milliers de PME, qui ne seront pas sauvées par le plan de relance, vont annoncer être en cessation de paiement. Détail que le Medef, mené par un président qui a oublié, déconnecté, à l’ombre de l’avenue Bosquet, ce qu’est la PME française, semble avoir omis. Les PME françaises n’ont ni capitaux propre, ni trésorerie et ne passeront pas l’hiver dans lequel le Gouvernement Français, les Gouvernements Européens, nous ont plongé, en plein été. On espérait un peu de lucidité en Europe, grâce à Thierry Breton. Il faut oublier cette lueur d’espoir, elle n’éclairera rien, elle restera éteinte. Elle aussi remisée au rang des incantations.

Nous allons être déclassés. La France passera progressivement de la 6ème à la 10ème place sous 5 ans, en tous cas moins de 10. C’est comme la banquise, sa fonte lente échappe à la sagacité de chacun, car cm par cm, cela ne compte pas. Jusqu’au jour où la terre apparaît une fois la glace disparue. Ce jour là, il est trop tard. Nous pourrons marquer cette perte soudaine de 3 cm d’un coup, au fer rouge, comme un souvenir douloureux dans notre histoire. Ce jour, terrible, cette période, désastreuse, sera expliquée à nos enfants, désormais indigents, dans leurs livres d'École, comme le Jour 1 de la grande glissade. La gestion par la peur aura déclassé définitivement notre continent, et c’est là, le vrai virus que nous aurions dû combattre. Le seul qui demandait une recherche accélérée pour un vaccin.



Cet hiver, quand seront cumulées les liquidations, individuellement invisibles, de nos TPE et PME, il sera trop tard pour pleurer, il sera alors temps de se calfeutrer, car la misère viendra se venger à Paris, et elle n’aura plus rien à perdre.