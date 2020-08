Marine Le Pen est très perplexe (et nous aussi) : Marlène Schiappa accuse Aurélien Taché d’être d’extrême droite

Le premier épisode de cette histoire se déroule à Besançon ou une jeune musulmane a été frappée et tondue par sa famille car elle aimait un chrétien. Le deuxième a pour vedette Marlène Schiappa.

La ministre chargée de la Citoyenneté s’est souvenue qu’elle s’occupait des femmes il y a peu. Elle s’est donc déclarée scandalisée par ce qui était arrivé à la jeune musulmane. Le troisième épisode a pour héros Aurélien Taché. Il est connu : sa notoriété vient du fait qu’il avait comparé le serre-tête au voile. On lui a fait remarquer qu’aucun curé ne promettait la lapidation aux filles qui refusaient de porter un serre-tête. Il a dû piteusement baisser la tête.

Après des mois de silence forcé Taché a retrouvé toute sa vigueur en accusant Marlène Schiappa « d’attiser la haine anti-musulmane » ! Mais c’est le quatrième épisode qui est le plus passionnant.

Marlène Schiappa a répliqué en reprochant à Taché d’obéir « à une logique identitaire qui est celle de l’extrême droite ». Chez les bien-pensants – Schiappa et Taché en font partie – cette accusation est une rhétorique obligée. Quand on veut tuer son chien on l’accuse d’avoir la rage. Quand on veut démolir son adversaire on le range à l’extrême droite. Et très souvent on le décrit comme un annonciateur des jours les plus sombres de notre histoire.

Ce ne fut pas le cas cette fois-ci. Un oubli de Marlène Schiappa ? On ne sait si, ainsi habillé pour l’hiver, le pauvre Taché a demandé d’adhérer au Rassemblement National. Si Marine Le Pen avait de l’humour – elle en manque cruellement – elle inviterait Taché à rejoindre ses rangs. Mais de toute façon elle ne le fera pas. Car elle menace de ses foudres quiconque oserait lui dire qu’elle est d’extrême droite.