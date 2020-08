Officiel : c’est bien Allah qui de sa main a écrit le Coran

Le Coran est un livre à succès : dans le monde arabo-musulman ses tirages dépassent ceux de Mein Kampf. On peut le trouver dans toutes les librairies arabes de Barbès et d’ailleurs.

Pour les non-arabophones le plus simple est encore de le commander sur Amazon. Ce site le propose pour 22,05 euros dans une édition brochée et pour l’édition reliée à 100 euros.

Eu égard à la notoriété de son auteur, c’est donné. Auteur ? Selon Amazon, il y en a un que le site a identifié : en effet sous le livre qui s’affiche sur l’écran la mention « auteur » est accompagnée d’un nom : « Allah » ! Cette attribution est pour le moins discutable. Mais pour Amazon elle ne fait pas de doute.

Si ce site avait la moindre notion de l’honnêteté, il aurait dû écrire « attribué par les Musulmans à Allah ». Mais ça aurait pu en blesser certains. Et en tout cas avoir eu une incidence très négative sur les ventes. Or Amazon veut vendre, le plus possible, par tous les moyens.

D’autres livres saints sont également disponibles. Ainsi pour la Sainte Bible (l’Ancien et le Nouveau Testament réunis), le prix a été fixé à 19,95 euros. Moins cher donc que le Coran.

La raison en est évidente. Pour rédiger l’Ancien Testament, des centaines de Juifs ont pendant des siècles laborieusement et péniblement trimés. Pour le Nouveau Testament, douze autres Juifs se sont attelés à la tâche. Un travail d’hommes donc. C’est assez quelconque. Le Coran lui est de source divine parce qu’écrit par une main divine. On sait, grâce à Amazon, que le Dieu des Juifs et des Chrétiens était illettré, alors que celui des Musulmans…