Elle fréquentait un chrétien : frappée et tondue

Du temps de Shakespeare, Roméo et Juliette s’aimaient à Vérone. La plus belle et la plus touchante histoire d’amour jamais racontée. De nos jours, aucune poésie. C’est juste glauque et révoltant.

Ça s’est passé dans le quartier sensible de Clairs-Soleils à Besançon. Une jeune fille de 17 ans aimait un garçon. Problème : elle était de confession musulmane, lui était chrétien.

Circonstances aggravantes la jeune fille est bosniaque, son amoureux serbe. Ainsi a ressurgi, de longues années après, le spectre des guerres de Yougoslavie qui furent aussi des guerres confessionnelles. C’était dans les années 80 et nous sommes pourtant en France en 2020.

La jeune fille s’était résolue à quitter le domicile familial pour rejoindre celui de l’élu de son cœur. Puis ils sont revenus chez elle afin de tenter de convaincre ses parents de ne pas faire obstacle à leur idylle. Aussitôt elle a été rouée de coups. Puis tondue par son frère. Aimer un mécréant ce n’est effectivement pas acceptable. Renseignements pris « kouffar » c’est le même mot en bosniaque qu’en français.

On se souvient que la France est intervenue militairement pour protéger les Bosniaques contre les Serbes. D’un côté les gentils de l’autre les méchants. Est-on bien sûr que tous les Bosniaques étaient gentils ? Nous en avons accueilli un certain nombre dont les brutes imbéciles qui ont tondu la jeune fille. Va-t-on les renvoyer à Sarajevo où le nombre de filles voilées est en constante augmentation ?

Une nouvelle guerre donc se profile à l’horizon. Car Gérald Darmanin est intervenu avec force pour dénoncer cette « barbarie ». Ainsi nous avons changé de camp. Et qui va gagner ? Difficile de formuler un diagnostic car une certaine loi stipule que les filles musulmanes sont de droit aux musulmans. Les filles chrétiennes également.