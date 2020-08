Les raisons pour lesquelles LFI et EELV deviennent de plus en plus des dangers pour la démocratie

La France Insoumise et Europe Ecologie les Verts organisent depuis quelques jours et tout au long du week-end leur université d'été. Au regard des programmes, l'expression d’une position autoritaire semble s'affirmer de plus en plus. L'environnement prend le pas sur l’humanité et sur les classes populaires. La gauche choisit l’autoritarisme pour une cause supérieure et décide de congédier le projet d’une société progressiste. C’est une gauche qui tourne le dos à l’émancipation et le progrès matériel et social. La radicalité rhétorique témoigne-t-elle d'une immaturité politique, qui montre un réel danger pour la démocratie ? La guerre aux libertés est-elle ouverte ?

Pierre Bentata : Un programme économique basé sur la décroissance, la destruction de richesse, ne peut faire espérer aux gens un monde meilleur, avec davantage de prospérité et moins de pauvreté. L’Histoire a déjà montré que pour lutter contre la précarité, seule la richesse s’impose. Nous restons en France bloqués sur « l’économie gâteaux », dont le seul but est d’être redistribuée. L’autre incohérence est sans aucun doute au niveau du secteur de l’énergie. La lutte contre la 5G, n’en est qu’un exemple : parce qu’elle diminue les « lag » et amène des machines plus intelligentes, la 5G va impliquer une diminution de la consommation d’énergie. C’est la même chose lorsque certains écologistes se positionnent, non pas contre le nucléaire, mais contre la fusion du nucléaire. On nous propose une énergie potentiellement infinie, totalement renouvelable et non polluante. Pourtant des écologistes n’en veulent pas en affirmant qu’en entrant dans une ère de fusion, notre énergie sera limitée. Ceux qui travaillent sur l’environnement, qui cherchent à limiter l’impact humain sur l’environnement mais qui considèrent que le marché est la solution, affirmeront que la fusion nucléaire est la meilleure chose qui puisse arriver. Etre contre la fusion nucléaire, c’est être contre la protection de l’environnement.

On voit bien que le problème n’est pas celui d’une incohérence mais celui d’un programme qui est fondamentalement vicieux : ils ne sont pas pour l’écologie et donc pour la décroissance, mais c’est parce qu’ils sont contre la croissance qu’ils défendent un programme écologique. On a ici une incohérence idéologique et technique.

A coté, on assiste à une incohérence historique de la part de ces écologistes. L’Environmental performance index de Yale, qui classe les pays en fonction de la qualité de l’environnement, de la protection de la biodiversité, de l’intégration de l’humain dans l’écosystème, montre que les pays les plus riches sont aussi les pays les mieux classés. Apparaît ici la très forte corrélation entre le niveau de richesse d’un pays, sa prospérité, sa dynamique économique, et la protection de l’environnement. En d’autres mots, aucun pays pauvre ou, pire, en décroissance, n’a pu s’intéresser à l’environnement. En tant qu’être humain, on fait d’abord attention à son habitat avant de s’intéresser à l'extérieur. Le but principal de tout humain est bien, avant tout, de se nourrir, d’avoir un toit, de ne pas mourir. Or, de ce point de vue, la protection de l’environnement n’est pas une priorité. L’histoire montre bien que la protection de certaines espèces, la création de réserves naturelles, etc., n’ont pu avoir lieu que lorsque la richesse était élevée dans les pays concernés. C’est toujours le développement économique qui a permis la protection de l’environnement.

On trouve un autre exemple en Europe pendant la révolution industrielle dans la Great horse manure crisis, la crise du purin : les rues de Londres étaient pleines des déjections des animaux, notamment des chevaux que l’on utilisait énormément : pour les transports privés, pour les bus, etc. Il y avait tellement de chevaux qu’un journal de l’époque avait affirmé qu’en continuant ainsi, Londres serait couverte de 9 mètres de purin et d’urine en quelques années. Ça n’a pas eu lieu grâce à l’arrivée du moteur à explosion et de la voiture qui a remplacé le cheval : la voiture a été la véritable innovation écologique de l’époque. Bien que la voiture pose aujourd’hui d’autres problèmes, on voit bien dans ce cas-là que c’est le développement technique, c’est l’innovation en tant qu’innovation rentable, qui permet d’avoir une augmentation de la qualité de l’environnement.

Yves Roucaute : Deux conceptions de l’écologie sont possibles: l’une est positive, s’appuie sur les sciences , le progrès technique et place la protection de l’humanité en son centre, l’autre est punitive, liberticide et place la planète au-dessus de l’humanité. Cette dernière version de l’écologie, revendiquée par EELV essaie par tous les moyens, au nom de la planète, de limiter nos libertés. Cette vague idéologique est redoutable : elle entraîne avec elle une sommes de gens incapables de se défendre intellectuellement ou de répondre à cette démagogie.

Sans nier ni le réchauffement climatique, ni la pollution atmosphérique, ni les difficultés sociales qu’engendre la question du climat, il est aujourd’hui établi que les réponses à ces questions ne sont pas dans le discours archaïque véhiculé par le discours rouge/vert d’EELV.

Par le passé, les humains ont subi des épreuves, des épidémies, des catastrophes naturelles etc… c’est en luttant contre la nature, au prix d’immenses sacrifices, que l’espèce humaine a réussi à subsister. Si nous ne maîtrisons pas la nature, nous serons détruits.

Aujourd’hui, ce n’est pas en revenant au cheval, par ailleurs extrêmement polluant, que nous subsisterons. Ce n’est pas en arrêtant le nucléaire que nous arrêterions la pollution. Chercher l’énergie inépuisable au niveau atomique, en voilà un but intéressant pour l’écologie.

Je m’inquiète particulièrement du plan de 100 milliards mis en place par Emmanuel Macron pour la transition écologique. Encourager la transition écologique est un évènement important pour son gouvernement. Nous sommes à l'aube d’une révolution et les écologistes tentent un pas en arrière là où nous attendons un pas en avant.

Il faut développer les bios technologies. Les universités d’été de Pantin ne sont qu’un rassemblement d’une vieille idéologie, d’un vieux monde. Partout où ils passent la liberté trébuche, l’innovation reste stérile. Les idolâtres de la planète demeure les ennemis de l’humanité, des sciences, du progrès.