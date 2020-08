Nationalisme à tout crin et propagande anti-occidentale massive : mais que préparent les médias chinois ?

Atlantico : En quoi les médias chinois cherchent-ils à décrédibiliser les nations occidentales ?



Antoine Bondaz : L’Université de Cambridge devrait se souvenir que sa gloire, comme celle du Royaume-Uni, appartient au passé ». C’est en ces termes condescendants que le très médiatique éditeur en chef du Global Times critiquait hier, sur Twitter, l’université britannique. Depuis plusieurs semaines, les médias d’Etat chinois exaltent le nationalisme, critiquent quotidiennement un Occident fantasmé, et semblent chercher à convaincre la population chinoise que les pays occidentaux seraient en train de devenir leurs ennemis. Une telle offensive de communication est dangereuse, et il est urgent de sortir de ce cercle vicieux.



Encore plus qu’avant, toute analyse critique en Europe ou aux Etats-Unis des politiques mises en œuvre par le régime communiste est présentée comme le « symptôme de la crise idéologique de l'Occident »,le symbole de son déclin, ou le fruit des analyses biaisées de chercheurs qui seraient « anti-Chinois ». En parallèle, la crise sanitaire est utilisée pour décrédibiliser les démocraties présentées comme moins à mêmes de protéger leur population, et pour promouvoir le modèle de gouvernance chinois, notamment dans les pays en développement. L’ambassadeur de Chine en France affirmait par exemple le 24 avril que la Chine se développe « beaucoup mieux que la plupart des pays qui ont adopté un système démocratique libéral occidental. C’est une vérité »,





Ce rapport conflictuel avec l’Occident est depuis plusieurs décennies au cœur du nationalisme chinois. Cette association d’une gloire chinoise à une auto-victimisation par Pékin n’est pas nouvelle et s’inscrit dans la stratégie du Parti de réaliser le « Rêve chinois »

et de parvenir au « rajeunissement » de la nation chinoise, et ainsi laver l’affront de qui demeure encore présenté comme le « siècle de l’humiliation nationale » (1842-1949). En ce sens, le nationalisme chinois ne célèbre pas seulement les gloires de la civilisation chinoise, il commémore aussi les faiblesses passées du pays. Comme le souligne l’universitaire William Callahan, la Chine est une nation pessoptimiste, où le salut national est le jumeau discursif de l’humiliation nationale.





Quel est l'objectif de cette propagande anti-Occident ?



Ce discours nationalise préexistait donc avant l’arrivée au pouvoir du Parti Communiste en 1949, mais est utilisé depuis par ce dernier afin de se légitimer tant en Chine qu’à l’étranger. Garantir la survie du système politique demeure en effet l’objectif premier du Parti, notamment en assurant la cohésion et la mobilisation de ses membres (près de 90 millions), et avec la population. Un des éléments de langage clé est notamment que le Parti et le peuple sont indissociables, et que critiquer le Parti est critiquer l’ensemble des Chinois. Le Consul Général de Chine à Cape Town en Afrique du Sud, affirmait ainsi récemment que le Parti est « le grand sauveur, le guide, le protecteur du peuple chinois. (…) Rien ne peut les séparer». C’est ce mélange d’orgueil et d’insécurité qui prédomine aujourd’hui en Chine dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Les enjeux sont donc politiques et non civilisationnels.



Il est indéniable que depuis 40 ans, la Chine s’est métamorphosée tant sur le plan économique, militaire que sociétal. Le PIB de la région du Guangdong dépasse à lui seul celui de l’Espagne, et la Marine chinoise a mis à l’eau l’équivalent de plus de deux fois la Marine italienne entre 2014 et 2018. C’est notamment avec ce développement considérable que le Parti Communiste chinois cherche à se légitimer auprès de la population, comme mis en scène lors du 70ème anniversaire de la République populaire en octobre dernier. En parallèle, on note un affaiblissement relatif des Etats-Unis et surtout de l’Europe, qui s’accompagne surtout d’une perte de confiance de notre place dans le monde. De plus, la campagne présidentielle aux Etats-Unis pousse l’administration américaine a multiplié les sanctions et mesures fortes contre la Chine afin de faire du pays un enjeu majeur de l’élection, présenter Trump comme le défenseur des intérêts américains face à un candidat démocrate présenté comme conciliant et faible face à la Chine.



C’est donc bien une logique politique de rapports de force, et non civilisationnelle, qui est en jeu. Or, c’est justement l’objectif des autorités chinoises qui visent à convaincre en Chine et à l’étranger qu’un Occident, uni et homogène, s’opposerait à la Chine et chercherait à entraver son développement. Le quotidien chinois Global Times affirmait dans un éditorial le 27 avril que l’Occident chercherait à « empêcher la Chine de devenir puissante » et serait réceptif à l’idée « d’alimenter la haine contre la Chine », un moyen relativement efficace pour souder la population autour du régime politique dans un pays où l’accès à une information objective demeure très difficile. Or, il est incorrect d’affirmer que les pays occidentaux chercheraient collectivement à empêcher l’émergence de la Chine alors même que c’est justement l’intégration du pays et la multiplication des échanges politiques, économiques, éducatifs et technologiques avec les pays occidentaux qui l’a en grande partie rendue possible.



En quoi représente-t-elle un danger pour l'Europe ?



Cette escalade verbale à Pékin, et cette campagne de critiques et d’invectives contre un Occident fantasmé sont dangereuses en ce qu’elles rendent tout compromis et toute concession plus difficile entre la Chine et les pays occidentaux. Or, alors que la confrontation entre Washington et Pékin ne cesse de s’accroitre et que les négociations entre Bruxelles et Pékin patinent, il n’est pas dans l’intérêt des pays Européens de se retrouver otages de cette confrontation, ce qui ne signifie pas pour autant de refuser de prendre position pour l’un ou l’autre quand nos intérêts sont en jeu. En parallèle, un débat publique apaisé sur la Chine est indispensable en France alors que le pays est désormais un acteur incontournable sur l’ensemble des grands dossiers du monde. Dans ce cadre, l'Ambassade de Chine devrait jouer un rôle constructif et non critiquer de façon bien trop fréquente les médias et chercheurs français, ce qui est non

seulement injuste mais surtout contreprodutif.