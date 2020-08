Vers une 3ème guerre mondiale ? Pourquoi Xi Jinping pourrait bien commettre la même erreur que le Kaiser en 1914

Atlantico.fr : Les relations entre Chine et les États-Unis ne cessent de s'aggraver. Ces deux pays sont-ils en train de reproduire les rivalités qu'entretenaient la Grande-Bretagne et l'Allemagne lors de la première guerre mondiale ?

Cyrille Bret : Les puissances impériales mondiales semblent se réveiller et entrer en conflit. Les Etats-Unis, unique puissance véritablement mondiale depuis la fin de l’URSS en 1991, sont désormais concurrencés par la République Populaire de Chine dans tous les domaines : militaire d’abord avec la modernisation rapide de l’Armée Populaire de Libération (APL) dans le domaine des missiles, des chasseurs, des navires ou encore des actions cyber ; dans le domaine économique également car l’économie chinoise tend aujourd’hui à la parité avec le PIB américain ; technologique et scientifique car le Made in China est aujourd’hui hautement technologique ; sanitaire plus récemment quand le monde entier a constaté sa dépendance à l’égard des médicaments et des équipements médicaux chinois. Dans tous les domaines et sur tous les continents (y compris l’Afrique, l’Europe et l’Amérique latine), la puissance montante chinoise conteste l’hégémonie américaine.

Le parallèle est tentant avec la compétition du 19ème siècle entre la puissance installée de l’Empire britannique et la puissance montante et concurrente de l’Empire allemand fondé par Bismarck et Guillaume sur la défaite du Second Empire français. Dans les années 1890, l’économie allemande avait rattrapé son retard sur l’économie britannique et lui dérobait des parts de marché ainsi que sa place de leader dans l’innovation. De même, la Kriegsmarine entendait rivaliser avec la Navy qui contrôlait largement les océans du globe.

Poussée à son extrême, cette comparaison est terrifiante car la rivalité entre les deux empires a débouché sur l’affrontement de la Première guerre mondiale et au suicide de l’Europe.

C’est la question pendante de la géopolitique contemporaine : la Chine et les Etats-Unis sont-ils pris dans une spirale qui les conduira au conflit armé ?

Certains comparent la guerre froide avec l'animosité sino-américaine actuelle. Qu'en pensez-vous ?

Face aux risques de guerre de la situation actuelle, on peut être tenté d’établir un parallèle plus rassurant avec la Guerre Froide ayant opposé de 1947 à 1991 deux vainqueurs de la Deuxième guerre mondiale, l’URSS et les Etats-Unis. En raison de l’équilibre de la terreur atomique, cette rivalité entre blocs géopolitiques n’a pas débouché sur une guerre totale. Du temps de la première Guerre Froide, avant la mort de Staline en 1953, la rivalité entre les deux superpuissances étaient multiforme notamment en Europe avec la constitution d’alliances militaires et politiques. D’un côté, le Pacte de Varsovie et de l’autre, l’OTAN. Mais les conflits militaires étaient toujours indirects et circonscrits en raison même de la peur d’une apocalypse nucléaire. Ainsi, Américains et Soviétique s’opposaient à travers leurs alliés respectifs au Vietnam, au Moyen-Orient, etc. Mais la guerre restait froide autrement dit maîtrisée.

Aujourd’hui bien des facteurs rappellent cet équilibre des empires. L’interdépendance économique, le rôle au sein du Conseil de sécurité des Nations-Unies, la possession de l’arme nucléaire semblent écarter un réchauffement du conflit. Toutefois, la rivalité actuelle est plus instable par certains côtés : la Chine est une puissance revanchiste au sens où elle estime que sa renaissance efface deux siècles d’humiliation coloniale ; en outre, elle jouit d’un poids économique que l’URSS n’a jamais su acquérir face aux Etats-Unis ; enfin, le nationalisme chinois est aujourd’hui exacerbé par la frustration de voir Taïwan sous la protection des Etats-Unis.

Entre la Chine et les Etats-Unis, l’équilibre de la terreur est plus précaire.

Trouve-t-on des similitudes dans les comportements de Xi Jinping et Donald Trump par rapport à divers personnages de l'Histoire de la première guerre mondiale ?

La psychologie des dirigeants n’est pas tout. Dans la rivalité entre Chine et Etats-Unis, les structures fondamentales des cultures, des Etats et des appareils militaires jouent un grand rôle. Mais il peut être tentant de comparer la versatilité psychologique de Donald Trump avec celle de l’empereur allemand Guillaume II ou la volonté de domination de Xi Jinping avec celle de Bismarck. Ces comparaisons sont stimulantes au sens où elles éclairent l’avenir (inconnu par définition) à la lumière du passé (un peu mieux connu).

Néanmoins, au jeu des comparaisons, je pense que nous devrions aujourd’hui nous concentrer sur les nouveaux risques internationaux : la volonté de revanche de la Chine, l’incapacité des Etats-Unis à se trouver une nouvelle vocation mondiale, le poids nouveau d’autres puissances comme l’Inde, l’Union européenne, etc.

En géopolitique, la comparaison stimule l’analyse, mais la compréhension de la nouveauté éclaire la décision.