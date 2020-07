Il nous est agréable de dire enfin, et sérieusement, du bien de Marlène Schiappa !

Que s'est-il passé ? On nous l'a changée ! Est-ce par ce qu'elle a troqué son portefeuille de l'Egalité femmes-hommes pour celui de la Citoyenneté ? Peut être. Mais on penchera plutôt pour l'inflexion identitaire et "anti-séparatiste" des discours de Macron et de Castex.

Marlène Schiappa a donc déclaré ce qui suit. "Si la maison du voisin s'effondre vous l'accueillez. S'il tabasse votre soeur vous le virez". Les intéressés auront compris. Et ça va en faire du monde à virer. Ce qui est une autre paire de manches.

Les féministes hystériques du genre de celles qui préfèrent le voile aux corps des femmes battues, insultées et violées s'indignent dans une tribune. Dans la liste des signataires on retrouve sans surprise les noms de Laurence de Cock et de Caroline de Haas.

Elles accusent Marlène Schiappa de "fémo-nationalisme". Une création sémantique qui ouvre la voie à de sympathiques horizons. Vantez les mérites du cochon pourra être qualifié de "zoo-nationalisme". Et un homme qui préférera le pantalon à la djellaba se verra reprocher son "mâlo-nationalisme".

Les signataires, très remontées, en veulent à Marlène Schiappa d'avoir initié la double peine (renvoi au pays) pour les étrangers condamnés pour viol. C'est, disent-elles, totalement discriminatoire. Sans préciser - elles sont prudentes - qui est habituellement concerné par cette mesure. Ce qui permet de penser aux Hollandais, Norvégiens, Suédois et autres Danois...

Pour elles, ce sont les identitaires, les tenants d'une France chrétienne, les anti-GPA qui font peser une menace sur les femmes. Pourtant, d'après les faits connus, les représentants de ces catégories ne violent pas trop.

Pour conclure, une pensée amicale. Qu'il nous soit permis d'écrire qu'une fille détestée par Laurence de Cock et Caroline de Haas ne peut être qu'une fille bien...