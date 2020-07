Monsieur, madame, le, la maire de Lyon…

Je vous écris une lettre que vous lirez peut-être.

Je séjourne actuellement dans votre région à quelques kilomètres de la ville que vous administrez. Je suis tout près de vous et je souhaite m’en approcher encore plus. Car la lumière qui émane de votre mairie, dorénavant verte et écologiste, m’illumine.

J’apprends que, grâce à vous, l’écriture inclusive sera la langue officielle de Lyon. Des centaines de milliers de Lyonnais et Lyonnaises attendaient ce moment. Ils avaient tant soufferts sous la férule de Gérard Collomb, un sinistre vieillard qui s’accrochait à une langue morte : le français.

Je n’ignore pas que ma missive aurait du, pour bénéficier de vos faveurs être rédigée en langue inclusive. Hélas je ne la pratique pas étant allé à l’école à une époque où la langue française régnait de façon impérialiste et abusive. En outre le site auquel je collabore refuse obstinément d’ouvrir ses colonnes à cette écriture si novatrice.

Moi je ne demande qu’à apprendre. Comme preuve de ma bonne volonté je suis prêt à m’inscrire aux cours que vos collaborateurs.trices (vous voyez je fais des efforts) dispensent à la mairie pour éduquer des ignares comme moi. Encore une fois monsieur, madame, le, la maire ce n’est pas de ma faute si je suis né trop jeune dans un monde trop vieux.

Je sais que vous ne pouvez rien faire pour les écoles : elle sont soumises à un réactionnaire du nom de Blanquer. Mais les cantines sont de votre ressort. Les menus seront donc - quel bonheur ! - formulés en écriture inclusive.

Aidez-moi, monsieur, madame, le, la maire. Comment écrit-on dans votre langue « un sauté au quinoa », « un écrasé de topinambours », « un clafoutis aux blettes » ? Vous aurez remarqué que je ne mentionne ni viande, ni poisson. Car je sais, monsieur, madame, le, la maire que vos menus ne peuvent être que vegan.

Vous savez mieux que moi que Lyon a été la capitale des Gaules. Elle doit le redevenir ! Le celte en écriture inclusive ce serait progressiste non ? Le beaujolais est aussi de votre ressort. Je vous fais confiance pour adjoindre les viticultrices aux viticulteurs.

Je terminerai avec une petite pique. Vous et les vôtres luttez avec persévérance pour la préservation de la nature. Vous détestez les OGM (organismes génétiquement modifiés). Mais pourquoi n’appliquez-vous pas cette doctrine à la langue française qui avec vous devient un OEM (organisme écologiquement modifié) ?