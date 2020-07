Non ce n’est pas bien d’avoir tagué la fresque en hommage à Adama Traoré : il fallait juste la « contextualiser »

En France on déboulonne des statues. On les tague. On les asperge de peinture. On les salit. Il s’agit là d’épisodes glorieux de la lutte contre le colonialisme et l’esclavage. Un combat de tous les jours qui ne s’arrêtera qu’avec la disparition de ces statues infâmes et – pourquoi pas – avec celle des descendants des colonialistes et des esclavagistes.

Des anti-racistes, plus sages que d’autres, estiment que ces actions sont contre-productives. Pour eux il convient plutôt de « contextualiser » les personnages, haïssables et méprisables, qui ont été ainsi coulés dans le bronze ou sculptés dans la pierre.

C’est ainsi que sur celle de Jules Ferry devra figurer l’inscription « colonialiste ». Les statues de Napoléon devront indiquer qu’il a rétabli l’esclavage aux Antilles. Et sur celles de Colbert on marquera qu’il a été l’auteur du Code Noir.

La fresque en hommage à Adama Traoré a été vandalisée. Le maire communiste de Stains, Azzédine, Taïbi, en est scandalisé et va porter plainte. Il n’a pas tort. Au lieu de la taguer (le maire y voit la main de l’extrême droite alliée au syndicat de police Alliance) il aurait fallu la « contextualiser ».

On aurait pu plutôt que de la vandaliser énoncer les nombreuses condamnations d’Adama Traoré. On aurait été bien avisé de rappeler qu’il avait été interpellé 17 fois par la police et qu’à chaque fois il s’y est opposé avec violence. Et comme sa famille est totalement solidaire avec sa mémoire on aurait pris soin d’indiquer que ses frères ont été condamnés soit pour participation à des émeutes, soit pour détournement de fonds publics. Une « contextualisation » dont l’effet pédagogique sera plus utile que de vulgaires tags.

Nous pensons que le maire de Stains ne manquera pas d’apporter son soutien à Zakaria Zigh un élu PS de Saint-Ouen. Ce conseiller municipal a été interpellé samedi soir à Paris pour usage et détention de stupéfiants. Dans son cas aussi il conviendra de « contextualiser ». Si Zakaria Zigh a plongé dans le cannabis c’est parce qu’il souffrait encore de ce que les Français ont fait subir à ses parents et grands-parents marocains.