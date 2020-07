Plus fort qu’Ali Baba et les 40 voleurs : Anne Hidalgo et ses 37 adjoints !

La maire de Paris n’en pouvait plus. Durant des années elle s’était occupée, presque seule, des crottes de chiens, des poubelles et des mégots qui jonchaient la chaussée. Elle était épuisée. Et une campagne harassante l’avait achevée.

Pour éviter que son mandat soit prématurément interrompu par un burn-out fatal, elle décida de nommer 37 adjoints ! Ils allaient bosser à sa place. Et Anne Hidalgo pourrait enfin souffler un peu et oublier ses nuits blanches.

Le chiffre de 37 fit ricaner l’opposition municipale qui se gaussa de cette équipe pléthorique. Mais comme souvent la droite se trompait de cible. Car ce n’est pas du nombre des adjoints qu’il fallait se moquer mais de leurs attributions et de leurs appellations toutes marquées au sceau du progressisme langagier.

Il y avait dans la précédente mandature un adjoint chargé des « espaces verts ». Comme il faisait l’affaire Anne Hidalgo l’a reconduit. Mais elle a rebaptisé sa fonction : « adjoint chargé de la végétalisation de Paris ». Voilà une vraie révolution qui nous change des « espaces verts » réactionnaires et rétrogrades.

Cet adjoint aura pour mission d’installer des « forêts urbaines ». Des arbres viendront recouvrir Paris et y apporter la chlorophylle qui nous manque tant.

Et pas n’importe quels arbres. Les marronniers tristement franchouillards seront laissés aux bourgeois du XVIème et de Neuilly. Mais à Barbès, on plantera des cocotiers et des dattiers pour que les populations locales se sentent un peu plus chez elles.

Il y a aura un adjoint chargé de « l’horizon 2030 ». Nous on ne sait pas ce que ça veut dire. Anne Hidalgo sait. Un autre aura à s’occuper de « Paris à un quart d’heure ». On ne sait toujours pas ce que ça veut dire. La standardiste de la mairie de Paris que nous avons appelée non plus.

Plus intéressante encore est l’attribution d’un adjoint « chargé de la Seine ». Là on comprend un peu mieux. Il s’emploiera à élargir le fleuve en faisant monter ses eaux afin qu’elles recouvrent les voies sur berges interdites aux voitures. Et les piétons qui s’y promènent habituellement nageront dans les eaux, désormais pures, de la Seine.

Nous avons gardé le meilleur pour la fin. Anne Hidalgo a créé un poste chargé de « l’Outre-Mer ». Et là d’un coup se profilent devant nous des lendemains magnifiques. La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane seront arrimées à Paris. C’en sera fini des tristes tropiques. Et les habitants de ces îles, reconnaissants, voteront tous pour Anne Hidalgo, assurée ainsi d’être maire à vie…