L’Oréal a décidé de supprimer les mots "clair" et "blancheur" de ses produits cosmétiques !

Il y avait donc des mots fâcheux sur les boîtes de crèmes de L’Oréal. Ils étaient de trop car ils offensaient les peaux qui – de naissance - n’étaient pas blanches. Le temps était donc venu de faire repentance. On ignore toutefois si L’Oréal a l’intention de verser des dommages et intérêts à ceux qu’elle avait stigmatisés pendant des décennies.

Tout cela n’est évidemment qu’un début. Mais il faut continuer le combat. Il y a, et c’est scandaleux, des lessives qui affirment laver plus blanc. Elles devront à l’avenir laver plus noir. Nous connaissons, et c’est également très triste, de nombreuses marques de dentifrice qui ventent leurs capacités à blanchir les dents. A l’avenir il leur faudra au contraire indiquer sur leurs tubes : « pour avoir les dents noires ».

Le passé, souvent horrible, ne doit pas être non plus occulté. Michael Jackson qui se blanchissait la peau comme un malade doit être déboulonné. Sur ses vidéos (si on ne les interdit pas) devra figurer l’inscription suivante : « suceur de Blancs ».

Et pourquoi le noir serait-il encore indiqué comme étant une couleur de deuil ? Pourquoi les mariées devraient-elles être toujours vêtues de blanc ? Pourquoi parlerait-on encore du blanc de poireau comme étant la partie la plus savoureuse de ce légume ? Le noir de poireau serait plus conforme à la tendance actuelle. Mais on me dit que ça n’existe pas. Peut-être mais des agronomes anti-racistes auront vite fait de fabriquer des poireaux métissés.

On est en droit de trouver tout cela grotesque et comique. Cela ne l’est pas. On assiste ici à une entreprise de plus en plus conquérante de colonisation idéologique. C’est inquiétant et mortifère. Pour éviter de succomber en tant que leucodermes à cet assaut il nous faut d’urgence avaler des quantités astronomiques de carotène pour effacer notre blancheur. Désolé pour cette pirouette un peu facile. En réalité on a très envie de vomir.