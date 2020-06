“Guerre des races” : partis politiques au bord de la crise de la nerf

Tout le monde tombe "àbraraccourcix" sur ce pauvre Manuel Valls qui, revenu de ses campagnes catalanes et de ses amours mallorquines, semble vouloir faire un come-back macrono-je-ne-sais quoi.

Il nous dit donc que la lutte des races remplace la lutte des classes.

Entre parenthèses, il aurait pu intercaler un second temps dans sa dialectique, celui de la lutte des places. Macron aurait mieux compris.

Je cours à la défense de notre Quichotte catalan.

Car beaucoup d'auteurs décoloniaux, postcoloniaux, indigénistes de gauche s'expriment comme lui.

Valls est donc bien toujours de gauche... et même tendance décoloniale !

Je signale notamment un article d'Ahmed Boubeker, professeur de sociologie à l’Université de Saint-Étienne, dans une revue considérée comme "de gauche" Portique numéro 13-14 de 2004: "De la « guerre des races » aux luttes de l’immigration, Une perspective foucaldienne des études sur l’ethnicité".

Il y est renvoyé avec enthousiasme au cours de 1976 de Michel Foucault au Collège de France, qui portait précisément sur "la guerre des races", mais où, autant que je me souvienne, il n'était pas question des immigrés mais d'un thème qui a beaucoup circulé au XVIIIème siècle et dont l'historiographie bien pensante "de gauche" ne savait que faire, celui de la guerre des races (c'est pourquoi on n'en trouve guère trace chez les spécialistes du XVIIIème siècle en dépit de l'importance de ce thème dans les discussions de l'époque)

L'inspirateur de ce courant était un curieux et fascinant personnage, Henri de Boulainvilliers, partisan inconditionnel de la noblesse féodale (à la manière de -Simon), opposé à l'absolutisme, grand diffuseur et prosélyte de Spinoza. Il eut effectivement maille à partir avec le pouvoir royal.

Sa thèse la plus connue était que la noblesse française serait issue des fiers et héroïques envahisseurs germaniques, par opposition au bas peuple gallo-romain qui serait la race à juste titre opprimée par les nobles francs.

Inutile de dire que cette thèse fit le bonheur des révolutionnaires (les "émigrés" retournant là d'où ils n'auraient jamais dû venir, leur patrie germanique...) mais aussi des racistes comme ensuite Gobineau.

Comme on voit, ça peut encore servir dans tous les sens, de Valls à Boubeker.

Cela dit, Boulainvilliers était intellectuellement un gros cran au dessus de Valls et Boubeker et il ne faut pas oublier non plus que Foucault adorait jouer avec le feu...