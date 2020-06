Martin Gurri : « Une société de méfiance est ce qui subsiste lorsque les institutions sont toutes contrôlées par des élites à la fois distantes et incompétentes »

Atlantico : Quel parallèle pouvez-vous établir entre les événements qui ont suivi la mort de Georges Floyd aux États-Unis et la vague d'indignation qui a déferlé sur le monde, en particulier en France ?

Martin Gurri : Concentrons-nous d’abord sur le contexte. Les turbulences socio-politiques se sont accrues dans le monde entier depuis au moins une décennie. Rien qu'en 2019, des dizaines d'insurrections massives de rue ont eu lieu, de Paris à Mogadiscio et de Hong Kong à Bogota. La décision des gouvernements nationaux de renvoyer les gens chez eux et de les "mettre à l'abri" en raison de la pandémie a été un couvercle artificiel posé sur ce chaudron socio-politique. La pression a été relâchée, de manière explosive, dès que le couvercle s'est ouvert. Quiconque a prêté attention au monde au cours des dix dernières années ne peut être surpris par les protestations de l'affaire Floyd.

Cette vague d'indignation a toujours été là, avant le silence des trois derniers mois et après - et elle semble s'amplifier. Un deuxième point à garder à l'esprit est qu'elle est exprimée de manière très différente par deux tribus distinctes au sein du public.

Une tribu, composée principalement de jeunes professionnels hyper-éduqués et très mobiles, a tendance à vivre la société comme un mélange toxique de bigoterie raciale, d'oppression sexuelle, d'injustice sociale et de xénophobie. C'est la source de leur colère. Ces personnes, qui sont concentrées dans les grands centres urbains, souhaitent effacer le passé et le présent au nom d'une utopie future et elles ont été à l'origine des protestations qui ont suivi la mort de George Floyd.

L'autre tribu est composée de travailleurs moins éduqués, moins mobiles, dispersés dans la périphérie dont Christophe Guilluy a parlé. Les membres de ce groupe estiment que le présent est un déclin moral, politique et économique catastrophique par rapport à la grandeur du passé. Ils pensent que leurs parents et grands-parents ont vécu mieux qu'eux : la chanson française Dégénération exprime parfaitement leur colère. La faim d'une utopie située dans le passé et la haine du politiquement correct ont poussé cette tribu à entrer au Rassemblement national et chez les Gilets jaunes en France, à voter pour Brexit au Royaume-Uni et à élire Donald Trump aux États-Unis.

Les deux tribus se méfient totalement du gouvernement. Toutes deux exigent néanmoins que le gouvernement impose des changements radicaux pour satisfaire leurs rêves utopiques. Cependant, aucune des deux tribus n'est suffisamment organisée pour faire des propositions concrètes qui leur permettraient d'atteindre leurs objectifs. Rien ne change, donc, et la colère croît…

Si les sociétés occidentales restent des pôles de dynamisme et d'innovation, soucieuses de préserver les libertés civiles et la justice sociale, nos sociétés semblent incapables de s'unir derrière un destin commun. Cette crise du coronavirus a-t-elle signifié la fin du modèle de société libéral occidental ?

La réponse à la dernière question est : probablement pas. Je doute que la démocratie libérale soit tuée par COVID-19. Elle a encore de bons poumons et une voix forte, et il ne semble pas y avoir d'alternatives en vue. Dire "le modèle libéral occidental est en train de mourir" est une autre façon de se plaindre et de dire "je n'aime pas ou ne comprends pas la société d'aujourd'hui". Nous sommes dans un moment de transition et de chaos. La plupart d'entre nous sommes confus. C'est certainement le cas pour moi.

Mais il est bon de se rappeler que le dynamisme et l'innovation des démocraties libérales occidentales découlent précisément de ses divisions vitales plutôt que du conformisme ou de l'unanimité. Le modèle libéral s'est formé après les guerres de religion, sur l'idée fondamentale qu'il existe de nombreuses voies de salut. Ceux d'entre nous qui ont la chance de vivre dans des nations démocratiques ont été en concurrence et se disputent entre eux depuis le début - et la fin semble toujours proche. Lorsque Thomas Jefferson a été élu président, son prédécesseur, John Adams, a quitté Washington en désespoir de cause avant l'inauguration, certain que l'expérience constitutionnelle américaine était terminée. Nous étions en 1800.

Je trouve remarquable que vous vous inquiétiez d'un destin commun trois mois après que le gouvernement français ait déclaré : "Toute la population de la nation devrait rester chez elle" - et, à quelques exceptions près, des dizaines de millions de personnes sont restées chez elles. Je ne sais pas si cela peut être qualifié de destin commun, mais cela démontre certainement un degré d'obéissance sans précédent. Pour ma part, je serais plus préoccupé par les forces de l'uniformité - la main morte des opinions "correctes" - nées du désespoir comme celui d'Adam, et amplifiées par ce moteur du conformisme, le web. Tant que nous n'arrêterons pas la conversation, nous aurons une chance de trouver notre chemin pour sortir du chaos.

Quels sont les mécanismes qui empêchent nos sociétés de s'unir derrière un destin commun ?

La notion de destin commun est une abstraction romantique. Des personnes ayant des vies différentes et des opinions contradictoires sont rassemblées en temps de guerre ou de catastrophe - d'où l'obéissance pendant la pandémie. En temps normal, nous nous divisons en groupes ou poursuivons des rêves individuels. Comme je l'ai déjà dit, c'est l'une des grandes forces de la démocratie.

Je voudrais donc reformuler la question : Comment transcender la "société de méfiance" si brillamment décrite par Pierre Rosanvallon dans La Contre-Démocratie ?

La méfiance est un acide qui dissout tous les liens sociaux. Une société de méfiance est ce qui subsiste lorsque toutes les grandes institutions de la société moderne - y compris le gouvernement, bien sûr, mais aussi, comme nous l'avons vu récemment, l'establishment scientifique - sont contrôlées par des élites qui parviennent à paraître à la fois distantes et incompétentes. Ces institutions ont été façonnées par le XXe siècle sur des principes verticaux mal adaptés au XXIe siècle. Les élites aspirent au prestige et à la hauteur d'un Charles de Gaulle ou d'un Franklin Roosevelt, mais elles vivent à l'époque de Facebook. Ils ont l'air ridicules plutôt qu'impressionnants. Avec l'effondrement de l'autorité des élites, nous avons perdu nos interprètes officiels de la réalité. Nous avons été abandonnés à nos opinions privées ou tribales, et nous nous méfions de tous les autres.

Je pense que la réforme structurelle est la voie à suivre pour regagner la confiance du public. À l'ère du numérique, le gouvernement peut facilement être rendu plus rapide et plus horizontal, en rapprochant les présidents et les ministres de leur électorat. Aujourd'hui, la transaction la plus simple avec le gouvernement ressemble à un étranglement bureaucratique. Mais si Amazon peut rendre sa bureaucratie invisible pour les consommateurs, pourquoi le gouvernement contemporain ne peut-il pas faire de même pour ses citoyens ?

Le gouvernement de la France, comme tous les gouvernements modernes, est une immense pyramide immobile. Avec de la volonté politique, cela peut changer. Il se trouve que l'un des penseurs les plus intelligents en matière de réforme structurelle est français : Nicolas Colin. Il a expliqué comment le gouvernement peut fournir "la qualité à l'échelle", un mantra numérique qui signifie que la qualité et la quantité des services ne s'excluent pas mutuellement. Chaque citoyen devrait s'attendre à des transactions rapides, personnalisées et de haute qualité de la part d'un État "entrepreneur" qui réduit également les coûts. Les Gilets jaunes ont été critiqués pour avoir exigé plus de services mais aussi des impôts moins élevés. Le dogme est que l'on peut avoir l'un ou l'autre. Mais Colin fait remarquer que les entrepreneurs doivent accomplir les deux régulièrement pour survivre : réduire les coûts tout en améliorant le produit. C'est ce que fait Amazon.

La réforme est possible, si volonté il y a. À ceux qui souhaitent connaître les détails, je recommande les écrits de Nicolas Colin. Sa vision montre la voie de l'avenir. Un gouvernement plus rapide et plus uni, qui traite les citoyens comme des personnes plutôt que comme des masses, je crois, retrouverait son autorité auprès du public. Cela permettrait de réduire le volume des conflits socio-politiques - et cela augmenterait la possibilité, au moins, d'une aventure nationale commune.

Comment recréer une union nationale autour d'un socle de valeurs communes ?

C'est une question extrêmement difficile, à laquelle je n'ai pas le génie ni la sagesse de répondre. Considérez donc tout ce que je dis comme la spéculation de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour assister à plus que quelques étranges bouleversements, mais qui lutte encore, comme tant d'autres, pour comprendre ce que signifient ces changements.

Nous parlons de la démocratie en termes d'idéaux : liberté, égalité, fraternité. Mais nous vivons la démocratie en termes de procédures : élections, impôts, votes parlementaires. Pour les gens ordinaires, le gouvernement démocratique apparaît sous la forme d'un gigantesque labyrinthe de procédures, avec le pouvoir au centre, un maître qui fait de chaque citoyen un serviteur. On nous demande de payer et d'obéir - et c'est ce que nous faisons. Le lien avec tout idéal semble, au mieux, lointain.

Il y a un siècle, voire 50 ans, la foi religieuse ou la croyance en des idéologies puissantes remplissait l'espace où nos idéaux de gouvernement devraient être. La famille et la communauté fournissaient une grande partie du contenu de la vie démocratique. Aujourd'hui, la religion, la famille et la communauté sont toutes en déclin. Les grandes idéologies ont été renversées, et la démocratie libérale n'a pas d'idéologie particulière : la liberté est une sorte de vide. Au niveau des idéaux, beaucoup de gens investissent maintenant des espoirs transcendants dans la politique, mais cela ne peut que déboucher sur la colère, le conflit, et un sentiment de victimisation et de trahison. Ainsi, au niveau pratique, nous nous disputons férocement les largesses de ce maître bienveillant qu'est l'État. C'est à la fois divisible et insatisfaisant.

Ce ne sont pas des conditions qui peuvent être guéries en une heure ou un jour. C'est le travail d'une génération. Je commencerais par rechercher de nouveaux modèles d'intégrité personnelle - ce rare mélange d'honnêteté, d'humilité et de courage - qui conviennent à la vie démocratique à l'ère du numérique. Considérez que le mot "élite" a toujours signifié "excellence". Considérez qu'aux États-Unis, nous admirions autrefois nos présidents et y trouvions des traits, comme l'honnêteté ou le courage, que nous souhaitions imiter. Pourtant, aujourd'hui, lorsque nous disons "élites", nous ne parlons que du peuple au sommet, de la bête vorace au centre du labyrinthe. Nous devons investir nos votes, notre attention et notre argent pour remplacer cette classe par de nouvelles personnes.

Les valeurs communes doivent être incarnées dans des personnes réelles. La recherche de ces valeurs ne doit pas être entre les mains de philosophes ou de politiciens : c'est un voyage du public pour identifier un nouveau type d'individu de l'élite démocratique, et une nouvelle relation plus satisfaisante avec ces élites. J'imagine que, dans un premier temps, ce travail sera un travail de réforme morale plutôt que d'action politique. Cela dit, j'admets librement que je ne suis pas Moïse, et que je ne porte pas les Tables de la Loi sous le bras. Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Tout ce que je peux faire, c'est faire un geste avec espoir vers la terre promise, et faire un acte de foi pour que la prochaine génération y arrive.