L’appel d’AUTREMENT®, enfin citoyen

Non seulement il a fallu se taper une trouille du diable viral et en couronne, maintenant c’est le coup d’État permanent qui nous est promis, au nom du sauvetage de la planète, des dix pourcents de l’humanité qui auront le droit d’y survivre, et de la conservation du permafrost qui contiendrait pourtant les virus utiles à atteindre le deuxième objectif de cette liste eschatologique.

On a vu comment, en un peu plus de deux siècles, les libertés ont fait long feu et les lumières sont devenues si tamisées qu’elles ne nourrissent plus que des fantasmes avant de laisser bientôt la place à une dictature plébiscitée par ses futures victimes.

Le moment est venu pour qu’advienne un nouveau parti dénommé AUTREMENT®, apolitique comme de bien entendu puisqu’il doit être unique.

Pour savoir les principes qui l’animent, son programme, ses méthodes, le regretté Raymond Devos n’est plus là pour nous orienter. Bien mieux que moi, il nous expliquerait sans doute que faire l’autrement n’étant pas la même chose il suffit de le faire deux fois pour retomber dans l’identique. Coluche, lui, aurait un message d’espoir car s’il ne faut jamais plus faire de même, alors les couillons n’auront plus aucune chance de prospérer. Quant à l’oublié Jacque Bodoin il dirait que tout d’abord il a cru que c’était de la crotte et qu’après y avoir gouté il a regretté que ça n’en fut pas.

La dérision est la seule arme contre la marée d’impostures qui envahit la presse et les médias. Leur diagnostic est tellement faux qu’il est délibérément mensonger, leur thérapie tuera le patient. Il faudrait alors ne pas sortir au plus vite et au moindre mal du petchi sans précédent dans lequel nous nous sommes mis, mais nous complaire dans les restrictions imposées, ce qui serait une attitude responsable[sic] permettant de tout repenser, mieux et tout de suite, et surtout de faire table rase sur l’horreur absolue qu’est notre civilisation.

Comment s’opposer à ces bonnes causes qui captivent tellement tout le monde, si maléfiques qu’elles ne font que promettre des dystopies dans lesquelles la sécurité s’achète à coup de libertés perdues, l’espèce humaine est réduite à l’esclavage d’une déesse Nature pilotée par ses prêtres auto-nommés, et la société se saborde en cessant de s’exposer à quelque risque que ce soit.

L’AUTREMENT® est la promesse de l’absence, du vide salvateur de toute pollution humaine, y compris celle de la pensée.

Sabordage ! mais il doit être « citoyen », c’est-à-dire qu’un nouveau corps social doit se constituer sui generis qui devra se maintenir autrement qu’avec les enseignements de l’histoire et sans aucune expertise issue des connaissances accumulées jusqu’à ce jour. La responsabilité sera mise au rencart afin que la virginité puisse être le principe directeur et permanent de l’AUTREMENT®.

Ingénuité et inexpérience au pouvoir, réinventons la barbarie !

Les clercs et autres prétendus faiseurs de bien qui signent tribunes et déclarations exigent un autrement tellement différent qu’il dépasse leur manque complet d’imagination. Il faudrait commencer dès lundi prochain mais ils sont incapables de proposer autre chose que de « repenser le monde », ce qui pourtant ne nourrira aucun des lapins hébergés dans le grand clapier mondial. Il faudra donc les abattre, c’est logique, non ?

Des objectifs de développement dit durable des Nations Unies aux New Green Deals et autres transitions écolo-climatiques, en passant par les critères de patte blanche ESG (Environnement–Société–Gouvernance) dont se pare le monde de la finance, il n’y a plus personne pour opposer le principe de réalité de notre condition à ces folies antihumanistes. Tous les opportunismes s’y sont maintenant alignés, d’abord par soumission malicieuse ou servile avant de se mettre à croire aux mensonges qu’ils répètent en boucle. Il faut dire qu’il y a du pouvoir, des gloires et des picaillons à en tirer.

Les assemblées citoyennes, seront parfaitement noyautées, elles veilleront au respect absolu des vérités qui leur seront chuchotées dans l’oreille par les agitateurs. Mais qui sont ces ayatollahs et quelles sont leurs intentions si ce n’est la saisie d’un pouvoir absolu par un pacte faustien de cession de l’âme des gens en échange d’une hypothétique rédemption ?

Quitte à devoir proposer une alternative pour me faire entendre, c’en est une à l’AUTREMENT® qu’il faut donner, celle d’une culture qui a prouvé ses mérites, fondée sur l’apprentissage pas à pas, par essais et erreurs qu’il faut tolérer.