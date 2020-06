La fin du roi dollar est-elle en vue ?

Atlantico.fr : Sur quoi repose le rôle extraordinaire du dollar ?

Michel Ruimy : Le dollar n’est pas une devise comme une autre. Il a un double statut : monnaie nationale et internationale c’est-à-dire qu’il est accepté comme monnaie de facturation et de règlement dans le commerce international. Si certaines autres devises mondiales (euro, yen…) le sont également, le dollar américain demeure la plus largement utilisée.

Ce statut remonte à la fin de la Seconde guerre mondiale. Les accords de Bretton-Woods (1944) établirent le dollar américain comme « monnaie mondiale », mettant fin au système monétaire antérieur de l’étalon-or. L’ensemble des devises sont alors arrimées au dollar américain, dont la valeur est fixée par rapport à l’or.

Pourquoi le dollar ? Car l’économie américaine était la plus robuste de la planète et que les dollars étaient abondants. Au sortir de la guerre, les États-Unis disposent de la plus grande partie des capitaux mondiaux et dominent la production manufacturière et les exportations. Ils produisent la moitié du charbon, les 2/3 du pétrole et plus de la moitié de l’électricité au niveau mondial... De plus, 2/3 des réserves mondiales d’or sont détenues par les Américains.

Cependant, quelques années plus tard, dans les années 1960, certains pays ont commencé à exiger de l’or en échange des dollars qu’ils détenaient pour combattre l’inflation domestique. De peur d’épuiser toutes leurs réserves d’or, le président américain Nixon décida l’inconvertibilité du dollar en or (15 août 1971).

Malgré cette décision, le dollar est devenu la monnaie de réserve dominante dans le monde. Ceci signifie que la plupart des pays acceptent le dollar comme mode de paiement, même à la place de leur propre monnaie. Près de 50% de l’ensemble du commerce international et la plupart des contrats pétroliers sont libellés en dollars. Cette situation donne ainsi aux Etats-Unis un pouvoir extraordinaire sur presque toutes les entités qui importent ou exportent quoi que ce soit, et cela où qu’elles soient.

Ce pouvoir exaspère depuis longtemps les adversaires et partenaires commerciaux des Etats-Unis car cette domination les rend vulnérables aux sanctions commerciales américaines.

La situation économique américaine peut-elle amener le dollar à perdre ses avantages ?

La situation économique, actuellement dégradée, des États-Unis n’annonce pas la fin de la suprématie du dollar dans la mesure où il n’y a pas eu notamment d’attaques spéculatives contre la devise. Peu de pays offrent le même niveau de sécurité que les États-Unis en tant que superpuissance économique, ayant des places financières dynamiques, stable au plan politique…, toutes caractéristiques qui lui permettent de soutenir aisément ses institutions financières, acteurs importants du commerce mondial.

Certains pensent que le dollar ne perdra pas son hégémonie. Il y a un mantra bien connu qui est souvent énoncé : « Ne luttez pas contre la Federal Reserve ». En effet, la domination du système bancaire américain et la liquidité du dollar, soutenues par la banque centrale américaine, semblent devoir lui offrir, pour une durée indéterminée, une suprématie incontestée dans le système monétaire et financier mondial.

D’autres vous diront que le dollar ne peut être remplacé car il n’existe aucune alternative crédible.

Enfin, une autre solution est avancée. Il s’agit de la renaissance de la « monnaie » du Fonds monétaire international : les droits de tirage spéciaux (DTS), panier composé de plusieurs devises (dollar américain, euro, yuan renminbi, livre sterling, yen). Mais qui des États-Unis, de la Chine et/ou de l’Europe acceptera que sa monnaie nationale soit supplantée ?

Que peut impliquer sur la scène internationale un effondrement du dollar ?

La Chine et la Russie notamment, sont désireuses de s’affranchir du contrôle du système monétaire international par les Etats-Unis. Elles souhaitent commercer avec des yuans renminbi (RMB) et des roubles en lieu et place des dollars dans les transactions commerciales.

La Chine avance déjà dans cette démarche, comme le montre son initiative de créer d’une monnaie digitale souveraine. L’adoption de cet « e-RMB » pourrait bien bénéficier de l’initiative chinoise des « Nouvelles Routes de la Soie ». Son utilisation pourrait être vue comme une alternative attrayante pour les pays et les entreprises voulant commercer entre eux, sans avoir à utiliser du dollar américain.

Une autre stratégie consiste en l’achat d’or. Les statistiques montrent que la Chine et la Russie sont des acheteurs importants depuis plusieurs mois. Leur objectif est d’utiliser le métal précieux comme une couverture pour réduire leur dépendance vis-à-vis du dollar.

L’euro, qui représente environ 20% des réserves monétaires mondiales, aurait pu constituer une solution de remplacement sérieuse pour contrer l’hégémonie mondiale de la devise américaine. Or, l’incertitude politique de l’Union européenne n’offre pas suffisamment de garantie pour le moment.

Un autre évènement pourrait rebattre les cartes au niveau mondial. C’est l’affaiblissement des liens entre les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite. La fixation du prix du pétrole en dollar est une des raisons majeures pour laquelle la plupart des banques centrales et investisseurs mondiaux souhaitent détenir prioritairement des dollars. Si les États-Unis n’envisagent pas de changer de stratégie en matière énergétique dans le futur, l’Arabie Saoudite aura à trouver un nouvel acheteur privilégié pour son pétrole. Compte tenu de ses importants besoins énergétiques, la Chine pourrait devenir ce client privilégié. Il est alors certain qu’elle exigerait que le prix de ce pétrole soit fixé en renminbi. Ceci ferait alors chuter la demande mondiale de dollars.

Un monde post-dollar américain est ainsi en train de prendre forme. L’émergence d’un monde bipolaire où Etats-Unis et Chine s’opposeront pourrait fragiliser le statut de monnaie de réserve mondiale du dollar. La nature ayant horreur du vide, une alternative devra émerger. L’euro, l’or, ou encore l’e-RMB, sont des alternatives potentielles. Mais, ces différentes solutions souffrent de défauts majeurs.

Il n’en demeure pas moins que les nouveaux mécanismes ne modifieront pas la domination du dollar dans le commerce mondial, mais ils diminueront le pouvoir des Etats-Unis d’imposer leurs politiques, y compris des sanctions, partout dans le monde.