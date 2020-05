Réouverture du Puy du Fou : oui mais que pensaient les Chouans des Noirs et des Arabes ?

Emmanuel Macron a donné le feu vert à la réouverture du Puy du Fou. Un cadeau fait à Philippe de Villiers. Ce dernier n’est pas de son bord. Mais comme Macron a l’intelligence de n’être d’aucun bord, il lui a été possible de lier avec lui une amitié fusionnelle.

D’ailleurs quand Macron n’était que ministre de l’Economie et des Finances, il se rendit en visite au Puy du Fou. Là il conduisit comme un chef un attelage. Emerveillé Philippe de Villiers s’exclama : « il ira loin et conduira un jour un autre attelage ».

Cette promesse, cette annonciation d’un futur prometteur valait bien que le président de la République déconfine ce lieu sacré du hobereau vendéen. France Culture s’en est offusquée. Et dans une émission à charge a fait savoir à tous que le Puy du Fou « était rempli d’ambiguïtés ». En réalité d’ambiguïtés, il n’y en a aucune : le spectacle qu’on y donne est tout entier dédié aux combats des Chouans et au martyrologue de la Vendée massacrée par les Colonnes Infernales des Bleus.

France Culture a trouvé une historienne pour dénoncer cette abomination qui illustre, selon cette radio, le « roman national » maudit par les rien-pensants. Les images de l’émission sont passionnantes et font œuvre d’une pédagogie éclairée. On y voit des tableaux de Chouans, fusils à la main, des prêtres les bénissant, Philippe de Villiers.

Et aussi – belle surprise – une photo sans doute des années 1930 avec des Noirs en chéchia et des Arabes en burnous. Ces images sont agrémentées du commentaire suivant : le roman national « ne parle pas des minorités ». En effet Michelet, Fustel de Coulanges, Jacques Bainville, et plus près de nous Marc Bloch ne s’intéressaient pas aux minorités qui pourtant souffraient déjà. Voilà pourquoi le roman national serait une machine de guerre forgée par des réacs et des racistes. Réacs et racistes les Chouans l’étaient certainement.

Les crétins bêlant de France Culture ne savent rien du roman national qu’ils dénoncent. Il a commencé à s’élaborer au XIXe siècle pour raconter l’histoire d’une nation appelée France. Tout le monde y a sa place. Les rois qui ont fait la France. Les Jacques soulevés contre les seigneurs.

Les Chouans et les Républicains. Les Insurgés de 1848. Les monarchistes et les artisans de la IIIe République. Les curés et les bouffeurs de curés. Ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n’y croyaient pas.

Mais tout cela est sans doute bien trop compliqué pour France Culture qui ne vibre qu’en faisant la promotion de la diversité. France Culture est communément appelée, y compris par ceux qui y travaillent, France Cul. N’ayant trouvé aucune émission X sur cette radio, je pense que France Con serait simplement plus adapté.